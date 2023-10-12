Как пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС в Киеве, несчастье произошло на ул. Ивана Выговского, 26

Киевские спасатели получили вызов, что в одной из квартир девятиэтажки на седьмом этаже произошел пожар.

Как рассказывают в ГСЧС, борьба с огнем осложнялась плотностью загромождения квартиры мусором и другими легковоспламеняющимися вещами. Также, густая засадка деревьев и линии электропередач делали невозможным установку автолестницы на подъездах к дому, чтобы ускорить ликвидацию пожара через окна квартиры.

«При прибытии спасателей, из окна, из которого вырывалось открытое пламя, выпрыгнула женщина. В результате падения, она получила травмы несовместимые с жизнью и погибла», - рассказали в ГСЧС.

Впоследствии было установлено, что до прибытия спасателей еще одна женщина пролезла через захламленную дверь и спаслась из квартиры самостоятельно.

У нее диагностировали ожоги верхних дыхательных путей. Женщину госпитализировали.

Обстоятельства трагедии и причины пожара в квартире установят правоохранительные органы.

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