Чоловік зі зброєю у руках захопив бізнес-центр в одному з районів Києва.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Києва, сьогодні зранку, 12 жовтня, чоловік зайшов у приміщення офісної будівлі.

Під погрозою зброї він змусив охоронців вийти з будівлі та здійснив кілька пострілів. У поліції уточнюють, що подія сталась на пр. Вацлава Гавела у Солом’янському районі Києва.

На місце прибули спецпризначенці КОРДу.

«Як стало відомо, озброєний чоловік, погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю. Далі зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити «розтяжку» біля вхідних дверей, аби не пустити всередину правоохоронців», - розповіли в поліції.

Зловмисник вже затриманий. У поліції зазначають, що це відбулось у результаті перемовин.

Постраждалих внаслідок нападу немає. Встановлюються обставини події та мотиви чоловіка.

Додамо, раніше стало відомо, що київські оперативники викрили нарколабораторію з мільйонними прибутками та затримали організаторів

«Бізнесмени» збували наркотики оптовими партіями шляхом відправлення посилок або через закладки.

Один із них контролював процес та отримував гроші, інший займався доставкою, а третій спільник працював лаборантом. Щомісячний дохід наркоділків складав понад 2 000 000 гривень.

Тепер наступні десять років вони можуть провести у вʼязниці.

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