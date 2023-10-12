Мужчина с оружием в руках захватил бизнес-центр в одном из районов Киева.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, сегодня утром, 12 октября, мужчина вошел в помещение офисного здания.

Под угрозой оружия он заставил охранников выйти из здания и произвел несколько выстрелов. В полиции уточняют, что происшествие произошло на пр. Вацлава Гавела в Соломенском районе Киева.

На место прибыли спецназовцы КОРДа.

«Как стало известно, вооруженный мужчина, угрожая охранникам, заставил их покинуть здание. Далее сделал несколько хаотических выстрелов и угрожал установить «растяжку» у входной двери, чтобы не пустить внутрь стражей порядка», - рассказали в полиции.

Злоумышленник уже задержан. В полиции отмечают, что это произошло в результате переговоров.

Пострадавших в результате нападения нет. Устанавливаются происшествия и мотивы мужчины.