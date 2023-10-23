Нову роботу лише за минулий рік знайшли десятки тисяч українців, відомо, кого найчастіше шукають роботодавці.

Нову роботу з початку 2023-го року знайшли понад 170 тисяч українців.

Такі дані, як пише Politeka.net з посиланням на Мінреінтеграції, оприлюднила Державна служба зайнятості.

Ззначається, що зберігається високий попит на представників робітничих професій і сфери торгівлі.

Крім того, майже 25 тисяч українців пройшли перепідготовку, а 14,5 тисяч отримали ваучери на навчання.

Уточнюється, що найчастіше новий фах здобувають за професіями: продавець, кухар, швачка, адміністратор, бухгалтер, касир, перукар, водій, електрогазозварник, тракторист.

Зазначимо, що при пошуку роботи українці можуть стати жертвами шахраїв. Так, в Мінреінтеграції попереджали, що на пропозиції від шахраїв можна натрапити під час пошуку роботи в інтернеті.

Так, серед ознак шахрайських пропозицій роботи - відсутність вимоги наявності попереднього досвіду роботи; не вимагається мати відповідну кваліфікацію для виконання завдань; робота передбачає вільний графік; обіцянка легкого виконання завдань/замовлень.

Ще одна ознака шахраїв - для працевлаштування пропонується вкласти власні кошти.

Для того, щоб при пошуку роботи не стати жертвою шахрайської схеми необхідно дотримуватись таких правил - не вкладати власні гроші у проєкти, які пропонуються в мережі «Інтернет», у більшості випадків це пропозиції від шахраїв.

Бути уважними до вакансій, в яких обіцяють «легкий» заробіток; відразу відмовитись від сплати будь-яких послуг при оформленні на роботу.

Підкреслимо, середня зарплата в Україні — 18000 грн. Це медіана заробітних плат за даними з майже 200 тисяч вакансій, розміщених за останні місяці на одному з сайтів пошуку роботи.

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