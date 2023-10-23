Новую работу только за прошлый год нашли десятки тысяч украинцев, известно, кого чаще всего ищут работодатели.

Новую работу с начала 2023 года нашли более 170 тысяч украинцев.

Такие данные, как пишет Politeka.net со ссылкой на Минреинтеграцию, обнародовала Государственная служба занятости.

Отмечается, что за сохраняется высокий спрос на представителей рабочих профессий и сферы торговли.

Кроме того, почти 25 тысяч украинцев прошли переподготовку, а 14,5 тысячи получили ваучеры на обучение.

Уточняется, что чаще всего новую специальность приобретают по профессиям: продавец, повар, швея, администратор, бухгалтер, кассир, парикмахер, водитель, электрогазосварщик, тракторист.

Отметим, поиске работы украинцы могут стать жертвами мошенников. Так, в Минреинтеграции предупреждали, что предложения от мошенников можно встретить при поиске работы в интернете.

Так, среди признаков мошеннических предложений работы – отсутствие требования наличия предыдущего опыта работы; не требуется иметь соответствующую квалификацию для выполнения задач; работа предполагает свободный график; обещание легкого выполнения заданий/заказов.

Еще один признак мошенников – для трудоустройства предлагается вложить собственные средства.

Для того, чтобы при поиске работы не стать жертвой мошеннической схемы необходимо соблюдать такие правила - не вкладывать собственные деньги в проекты, предлагаемые в сети «Интернет», в большинстве случаев это предложения от мошенников. Быть внимательными к вакансиям, в которых обещают «легкий» заработок; сразу отказаться от оплаты каких-либо услуг при оформлении на работу.

Подчеркнем, средняя зарплата в Украине – 18000 грн. Это медиана зарплат по данным из почти 200 тысяч вакансий, размещенных за последние месяцы на одном из сайтов поиска работы.

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