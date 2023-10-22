Українські діти, які мають статус "дитини війни", можуть отримувати грошову допомогу. Щоб отримати цей статус, необхідно звернутися до служби у справах дітей та подати відповідну заяву разом з необхідними документами. Це може бути зроблено як самою дитиною (якщо їй більше 14 років), так і її батьками.

Діти зі статусом "дитина війни" можуть отримати грошову допомогу. Право на отримання статусу та отримання грошової допомоги мають діти, які пережили воєнні дії, збройні конфлікти або агресію росії, і не досягли повноліття:

Поранення, контузії або каліцтво. Психологічне насильство. Фізичне або сексуальне насильство. Були викрадені або незаконно вивезені за межі України. Залучалися до участі в діях воєнізованих чи збройних формувань. Незаконно утримувалися, включаючи перебування в полоні.

Держава може надавати дітям війни усі грошову допомогу та пільги, які передбачені для ветеранів або осіб, які пережили воєнні події. Це включає цільову фінансову підтримку у вигляді грошової допомоги, кошти для ветеранів війни, а також додаткові пільги та допомогу для оздоровлення та навчання дітей. Усі деталі та умови надання цих пільг встановлюються Кабінетом міністрів України.

Також, діти війни можуть отримувати грошову компенсацію для покриття витрат, пов'язаних із здобуттям психологічної допомоги для дітей дошкільного та шкільного віку. Розмір, умови та порядок виплати цієї компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України.

Крім того, надається державна цільова підтримка для отримання професійної (професійно-технічної), фахової підготовки та вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах.

Джерело: Факти.

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