Украинские дети, имеющие статус "ребенка войны", могут получать денежную помощь. Чтобы получить этот статус, необходимо обратиться в службу по делам детей и подать заявление вместе с необходимыми документами. Это может быть сделано как самим ребенком (если ему больше 14 лет), так и его родителями.
Дети со статусом "ребенок войны" могут получить денежную помощь. Право на получение статуса и получение денежной помощи имеют дети, пережившие военные действия, вооруженные конфликты или агрессию России, и не достигшие совершеннолетия:
- Ранения, контузии или увечья.
- Психологическое насилие.
- Физическое или сексуальное насилие.
- Были угнаны или незаконно вывезены за пределы Украины.
- Привлекались для участия в действиях военизированных или вооруженных формирований.
- Незаконно содержались, включая пребывание в плену.
Государство может предоставлять детям войны все денежную помощь и льготы, предусмотренные для ветеранов или лиц, переживших военные события. Это включает в себя целевую финансовую поддержку в виде денежной помощи, средства для ветеранов войны, а также дополнительные льготы и помощь для оздоровления и обучения детей. Все детали и условия предоставления этих льгот устанавливаются Кабинетом Министров Украины.
Также дети войны могут получать денежную компенсацию для покрытия расходов, связанных с получением психологической помощи для детей дошкольного и школьного возраста. Размер, условия и порядок выплаты этой компенсации определяются Кабинетом Министров Украины.
Кроме того, предоставляется государственная целевая поддержка для получения профессионального (профессионально-технического), профессиональной подготовки и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.
Источник: Факты.
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