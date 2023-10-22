Украинские дети, имеющие статус "ребенка войны", могут получать денежную помощь. Чтобы получить этот статус, необходимо обратиться в службу по делам детей и подать заявление вместе с необходимыми документами. Это может быть сделано как самим ребенком (если ему больше 14 лет), так и его родителями.

Дети со статусом "ребенок войны" могут получить денежную помощь. Право на получение статуса и получение денежной помощи имеют дети, пережившие военные действия, вооруженные конфликты или агрессию России, и не достигшие совершеннолетия:

Ранения, контузии или увечья. Психологическое насилие. Физическое или сексуальное насилие. Были угнаны или незаконно вывезены за пределы Украины. Привлекались для участия в действиях военизированных или вооруженных формирований. Незаконно содержались, включая пребывание в плену.

Государство может предоставлять детям войны все денежную помощь и льготы, предусмотренные для ветеранов или лиц, переживших военные события. Это включает в себя целевую финансовую поддержку в виде денежной помощи, средства для ветеранов войны, а также дополнительные льготы и помощь для оздоровления и обучения детей. Все детали и условия предоставления этих льгот устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Также дети войны могут получать денежную компенсацию для покрытия расходов, связанных с получением психологической помощи для детей дошкольного и школьного возраста. Размер, условия и порядок выплаты этой компенсации определяются Кабинетом Министров Украины.

Кроме того, предоставляется государственная целевая поддержка для получения профессионального (профессионально-технического), профессиональной подготовки и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Источник: Факты.

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