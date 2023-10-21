За рішенням уряду субсидія призначається, якщо витрати на комунальні послуги становлять понад 15% від середньомісячного загального доходу сім'ї, але також субсидії легко можуть забрати.

У 2023 році деякі українці можуть ризикувати втратити право на житлову субсидію. На це повинні бути підстави. Про це бульш детально проінформувала директорка департаменту Пенсійного фонду України, Олена Охріменко.

За її словами, скасування субсидії можливе в разі існування заборгованості. Пенсійний фонд припиняє призначення субсидії, якщо заборгованість утворилася протягом останніх трьох місяців, перевищує суму в 680 гривень і не погашена. У цьому випадку субсидія призначається лише після укладення договору про реструктуризацію або погашення заборгованості.

За рішенням уряду, субсидія призначається, якщо витрати на комунальні послуги становлять більше 15% середньомісячного загального доходу сім'ї до завершення воєнного стану та протягом першого місяця після його закінчення. В середньому розмір субсидії поза опалювальним сезоном становить від 350 до 400 гривень.

Важливо зазначити, що в Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО), навіть якщо вони не мають офіційної реєстрації, але фактично проживають у житлових приміщеннях і не уклали договір оренди, також можуть подавати на отримання субсидії. Заявки на отримання субсидії можна подавати у електронному вигляді.

Для отримання субсидії необхідно додати документи, які підтверджують фактичне проживання на адресі місця проживання (наприклад, довідку про включення в реєстр внутрішньо переміщених осіб).

Джерело: Суспільне.

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