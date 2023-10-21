По решению правительства субсидия назначается, если расходы на коммунальные услуги составляют более 15% среднемесячного общего дохода семьи, но также субсидии легко могут забрать.

В 2023 году некоторые украинцы могут рисковать лишиться права на жилищную субсидию. На это должно быть основание. Об этом более подробно проинформировала директор департамента Пенсионного фонда Украины, Елена Охрименко.

По ее словам, отмена субсидии возможна в случае существования задолженности. Пенсионный фонд прекращает назначение субсидии, если задолженность образовалась за последние три месяца, превышает сумму в 680 гривен и не погашена. В этом случае субсидия назначается только после заключения договора о реструктуризации или погашении задолженности.

По решению правительства субсидия назначается, если расходы на коммунальные услуги составляют более 15% среднемесячного общего дохода семьи до завершения военного положения и в течение первого месяца после его окончания. В среднем размер субсидии вне отопительного сезона составляет от 350 до 400 гривен.

Важно отметить, что в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ), даже если они не имеют официальной регистрации, но фактически проживают в жилых помещениях и не заключили договор аренды, также могут подавать на получение субсидии. Заявки на получение субсидии можно подавать в электронном виде.

Для получения субсидии необходимо добавить документы, подтверждающие фактическое проживание по адресу места жительства (например, справку о включении в реестр внутренне перемещенных лиц).

Источник: Суспільне.

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