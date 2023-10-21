Цього разу на своїй сторінці в Instagram Настя Каменських вирішила поговорити з українцями про онкологію.

"Я завжди багато часу приділяю розповідям про те, як важливо підтримувати діток, які ведуть боротьбу з раком, але сьогодні хочу звернути вашу увагу на ще одну важливу тему. 20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби з раком грудей", — наголосила Настя Каменських.

Настя Каменських розповіла, що рак молочної залози є одним з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок.

"І цей день призначений для підвищення усвідомлення та підтримки жінок у їхній боротьбі з цією хворобою. Нехай він стане ще одним приводом об’єднатися та підтримати всіх жінок, які стикаються з цим важким випробуванням. А також стане нагадуванням записатись до лікаря, щоб попередити та запобігти хворобі. Памʼятайте, що рання діагностика може зберегти життя", — додала Настя Каменських.

Українці в коментарях до публікації підтримали Настю Каменських:

"Настя, захоплююсь вами кожного дня, все більше і більше 🙏🏻 Дякую вам за те, що не мовчите і говорите про важливе💕";

"Подібні розмови чомусь ніколи не будуть у ТОПІ чи ТРЕНДІ суспільства чи влади. Ще зауважити підняти подібні теми ми можемо, але заглядати у вічі людям, що лежать у палатах онколікарень, у нас не буде часу. Це зроблять лише рідні й одиниці з посторонніх людей. Можливо віряни церков завітають, скажуть обітниці, помоляться і все... така гірка реальність".

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