В этот раз на своей странице в Instagram Настя Каменских решила поговорить с украинцами об онкологии.

"Я всегда много времени уделяю рассказам о том, как важно поддерживать детей, ведущих борьбу с раком, но сегодня хочу обратить ваше внимание на еще одну важную тему. 20 октября - Всеукраинский день борьбы с раком груди", - подчеркнула Настя Каменских.

Настя Каменских рассказала, что рак молочной железы является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди женщин.

"И этот день предназначен для повышения осознания и поддержки женщин в борьбе с этой болезнью. Пусть он станет еще одним поводом объединиться и поддержать всех женщин, которые сталкиваются с этим тяжелым испытанием. А также станет напоминанием записаться к врачу, чтобы предупредить и предотвратить болезнь. Помните, что ранняя диагностика может сохранить жизнь", — добавила Настя Каменских.

Украинцы в комментариях к публикации поддержали Настю Каменских:

"Настя, восхищаюсь вами каждый день, все больше и больше 🙏🏻 Спасибо вам за то, что не молчите и говорите о важном💕";

"Подобные разговоры почему-то никогда не будут в топе или тренде общества или власти. Еще заметить поднять подобные темы мы можем, но заглядывать в глаза людям, лежащим в палатах онкобольниц, у нас не будет времени. Это сделают только родные и единицы из посторонних людей. Возможно верующие церквей приедут, скажут обеты, помолятся и все... такая горькая реальность".

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