Ольга Сумська звернулася до українців після того, як її виставу перервали у Запоріжжі.

Актриса Ольга Сумська вийшла на зв'язок після того, як перервали її спектакль у Запоріжжі. Зірка поділилася відео у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Запоріжжя відіграли першу сцену, а тут тривога", - написала Ольга у сторіс.

"Відіграли першу сцену та тривога. Із виконанням усіх правил безпеки спустилися у бомбосховища", - сказала Ольга.

"Спектакль у Запоріжжі перервала повітряна тривога. Очікуючи у бомбосховищі актори заспівали гімн України", - було зазначено на другому сторісі.

Варто зазначити, Ольга Сумська – успішна українська актриса, яка вже 40 років радує своєю акторською грою. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно зірка поділилася фото своєї мами, якій виповнилося б 90 років.

"Мамо… Ганна Іванівна Сумська. Сьогодні 90 років від дня народження рідненької… Перед очима всі найщасливіші моменти життя… Вранці прокидаюсь і розповідаю тобі про плани на день, адже це нашрит, але разом з нами завжди, я це знаю. Скільки щирості, сонячної енергії твого серця, яку ти дарувала всім навколо ... Моя душа, моя всесвіт, моя кровинка ... Дякую тобі, Боже, за таку МАМУ! ", - Написала Ольга.

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