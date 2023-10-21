Відома акторка, Народна артистка України Ольга Сумська поділилася з українцями подробицями та кадрами великої трагедії в Запоріжжі.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська емоційно прокоментувала жахливий удар російських терористів по житловому будинку в Запоріжжі.

Нагадаємо, в ніч проти 18 жовтня окупанти завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в житловий будинок. У результаті цього удару п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро — дістали поранення. Найбільше Ольгу Сумську зачепила історія молодого подружжя, що загинуло під завалами, та їх котиків.

"Запоріжжя…Кіт Беня, якого врятували з-під завалів будинку в Запоріжжі, був домашнім улюбленцем подружжя, що загинуло під завалами", — пише Ольга Сумська.

Ольга Сумська розповіла, що молодята одружилися рік тому: Даниїлу було 23 роки, а Діані - 20 років.

"Батьки Даниїла внаслідок обстрілу отримали поранення. Мати Даниїла — перебуває у лікарні, а батько отримав контузію. Також під уламками померли ще два їхні коти. Глибокі співчуття родині з Запоріжжя …Суцільний жах…😢", — наголосила Ольга Сумська.

Українці в коментарях під постом Ольги Сумської також не стримують емоцій:

"Боже 😢 коли читаєш новини, хочеться щоб це була неправда… такий сум і біль. Мої співчуття";

"Як це страшно, як страшно відкривати новини. Горе кожного дня приходить в нашу країну. Батьки любі, тримайтеся, нехай Бог допоможе Вам пережити це страшне невимовне горе😭😭😭Молодій сімʼї Царство небесне";

"Дуже шкода людей і тварин!😢💔".

Останні новини України:

Трагедія зачепила родину Ольги Сумської та Борисюка.

Смерть знайшла відомого українського актора-зрадника.

В "Дизель Шоу"" оплакують знамениту українську артистку.