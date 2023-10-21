Известная актриса Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась с украинцами подробностями и кадрами большой трагедии в Запорожье.

В этот раз на своей странице в Instagram Ольга Сумская эмоционально прокомментировала ужасающий удар российских террористов по жилому дому в Запорожье.

Напомним, в ночь на 18 октября оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна из ракет попала в жилой дом. В результате этого удара пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Больше всего Ольгу Сумскую зацепила история молодых супругов, погибших под завалами, и их котиков.

"Запорожье… Кот Беня, которого спасли из-под завалов дома в Запорожье, был домашним любимцем супругов, погибших под завалами", — пишет Ольга Сумская.

Ольга Сумская рассказала, что молодожены поженились год назад: Даниилу было 23 года, а Диане – 20 лет.

"Родители Даниила в результате обстрела получили ранения. Мать Даниила находится в больнице, а отец получил контузию. Также под обломками умерли еще два их кота. Глубокие соболезнования семье из Запорожья ... Сплошной ужас ... 😢", - подчеркнула Ольга Сумская.

Украинцы в комментариях под постом Ольги Сумской тоже не сдерживают эмоций:

"Боже 😢 когда читаешь новости, хочется чтобы это была неправда… такая грусть и боль. Мои соболезнования";

"Как это страшно, как страшно открывать новости. Горе каждый день приходит в нашу страну. Родители милые, держитесь, пусть Бог поможет Вам пережить это страшное невыразимое горе!";

"Очень жаль людей и животных! 😢💔".

Последние новости Украины:

Трагедия задела семью Ольги Сумской и Борисюка.

Смерть нашла известного украинского актера-предателя.

В "Дизель Шоу" оплакивают знаменитую украинскую артистку.