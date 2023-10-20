«Голос країни» повністю змінив її життя, але, на відміну від багатьох виконавців, її зірка після проекту не згасла.

Христина Соловій на «Голос країни-2013» потрапила до команди Святослава Вакарчука і дійшла до півфіналу конкурсу.

«Я відчула: напевно, все ж таки я повинна займатися музикою. Коли стільки людей повірили в мене після одного ефіру, мені здалося, що було б дуже нерозумним відмовлятися. Хоча я ніколи не уявляла, що буду давати концерти, виступати на сцені з мікрофоном сама…», казалла про свою участь у «Голос країни» Христина Соловій.

Зірка «Голос країни» стала першою артисткою, чиїм продюсером став Святослав Вакарчук.

Через 10 років Христина Соловій оголосила, що співпрацю з Вакарчуком припинено. Звертаюсичь до свого наставника і продюсера, колишня учасниця «Голос країни» подякувала за віру і підтримку

«Дякую за прийняття та розуміння мого юнацького максималізму в 2013 році. Дякую за переконання залишитись на своєму імені — Христина Соловій. Дякую за можливість бути поруч, бачити та відчувати, захоплюватись і мріяти вище неба! За все дякую…», - зазначала Соловій на своїй сторінці в Інстаграм.

Коментуючи рішення Соловій, її підписники бажали їй успіху, а також просили ні в якому разі не йти в політику. Дехто також підкреслював, що, як не дивно, обійшлося без скандалу.

«Христина, у вас попереду великий творчій шлях, тільки не зверніть з нього до політики. Це була найбільша помилка Святослава, він втратив повагу багатьох прихільників через те»,

«Святослав зміг розгледіти перлинку! Бажаю успіху в подальшому майбутньому, Вам, Христино! Люблю вашу творчість з самого початку!»,

«Невже не буде так, як у Козловського з Кондратюком?»,

«Здихалася?»,

"Тільки не в політику!",

«Далі з Жаданом»,

«Як мінімум Жадан вже заспівав з неймовірною Христиною пісню "Серце" дуетом, а Вакарчук за 10 років зажлобив пісню з Христиною», - коментували користувачі Інстаграм рішення колишньої фіналістки «Голос країни».

І от в кар’єрі співачки нова подія – Сергій Жадан і Христина Соловій, яким приписують роман, випустили спільну пісню і знялися у чуттєвому кліпі у Львові.

«Пісня «Серце» — маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад. Це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість», - прокоментувала Христина Соловій.

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