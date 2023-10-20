«Голос країни» полностью изменил ее жизнь, но, в отличие от многих исполнителей, ее звезда после проекта не угасла.

Христина Соловий на "Голос країни-2013" попала в команду Святослава Вакарчука и дошла до полуфинала конкурса.

«Я почувствовала: наверное, все же я должна заниматься музыкой. Когда столько людей поверили в меня после одного эфира, мне показалось, что было бы очень глупо отказываться. Хотя я никогда не представляла, что буду давать концерты, выступать на сцене с микрофоном сама…», - говорила о своем участии в «Голос країни» Христина Соловий.

Звезда «Голос країни» стала первой артисткой, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

Спустя 10 лет Христина Соловий объявила, что сотрудничество с Вакарчуком прекращено. Обращаясь к своему наставнику и продюсеру, бывшая участница «Голос країни» поблагодарила за веру и поддержку.

«Спасибо за принятие и понимание моего юношеского максимализма в 2013 году. Спасибо за убеждение остаться на своем имени Христина Соловий. Спасибо за возможность быть рядом, видеть и чувствовать, восхищаться и мечтать выше неба! За все спасибо…» , - отмечала Соловий на своей странице в Инстаграм.

Комментируя решение Соловий, ее подписчики желали ей удачи, а также просили ни в коем случае не идти в политику. Некоторые также подчеркивали, что, как ни странно, обошлось без скандала.

«Кристина, у вас впереди большой творческий путь, только не сверните в политику. Это была самая большая ошибка Святослава, он потерял уважение многих поклонников из-за этого»,

«Святослав смог разглядеть жемчужинку! Желаю успеха в будущем, Вам, Христина! Люблю ваше творчество с самого начала!»,

«Неужели не будет так, как у Козловского с Кондратюком?»,

«Здыхалась»,

"Только не в политику!",

«Дальше с Жаданом»,

«Как минимум Жадан уже спел с невероятной Христиной песню "Сердце" дуэтом, а Вакарчук за 10 лет зажлобил песню с Кристиной», - комментировали пользователи Инстаграм решение бывшей финалистки «Голос страны».

И вот в карьере певицы новое событие – Сергей Жадан и Христина Соловий, которым приписывают роман, выпустили общую песню и снялись в чувственном клипе во Львове.

«Песня «Сердце» — манифест любви к миру, прорастающей из честности и понимания его недостатков. Это откровенная и понятная история любви двух людей, за которой скрываются преданность и смелость», - прокомментировала Христина Соловий.

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