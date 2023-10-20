Наближається особлива ніч, астрологиня розповіла, на що треба обов’язково звернути увагу.

Майбутня ніч, з 20 на 21 жовтня є таким собі порталом сновидінь, розповідає астрологиня в телеграм-каналі Scorpio.

«Тож особлива увага до снів в цю ніч, так як вони можуть бути віщими, містити підказки та розгадки складних подій», - зазначає астрологиня.

Астролог радить сьогодні лягти спати вчасно, до 22:00, а перед сном випити стакан чистої води.

Якщо це можливо, цю ніч краще провести окремо.

Зазначимо, з давніх часів снам надавали особливого значення - вважалося, що якщо дотриматися певних традицій і вимовити заповітні слова, можна побачити своє майбутнє.

Так, вважається, що віщі сни сняться в певні дні року й тижня, на свята. Наприклад, особлива увага в народі завжди приділялася снам під час Святочного тижня, починаючи від Різдва й до Водохреща.

Також вважається, що сни, які приходять у вихідні, відрізняються позитивним, світлим посилом.

А от снам про роботу не варто приділяти багато уваги. Такі сновидіння зазвичай відображають ідеї та проблеми, які ви тримаєте в голові. Тому можливо потрібно трохи відпочити та розвантажити думки.

А от, якщо ж сні вам привиділися великі статки, то в найближчому майбутньому очікуйте на успіх. Скоріш за все скоро ви можете отримати фінансову винагороду або повернення боргу. Якщо сниться отримання премії на роботі, то цей сон вірогідніше збудеться.

Якщо ж наснилася жива людина в образі покійника, то не варто переживати. Сон навпаки добрий і обіцяє довгі та щасливі роки цій людині.

Відомий науковець Алан Гобсон у своїх дослідженнях дійшов до висновку, що одне сновидіння може тривати від декількох секунд до 20-30 хвилин, а за ніч загальний час, впродовж якого спостерігаємо ці внутрішні «фільми» – до 2 годин.

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