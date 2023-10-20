Грядет особая ночь, астролог рассказала, на что нужно обязательно обратить внимание.

Предстоящая ночь, с 20 на 21 октября является неким порталом сновидений, рассказывает астрологиня в телеграмм-канале Scorpio.

«Итак, особое внимание ко снам в эту ночь, так как они могут быть вещими, содержать подсказки и разгадки сложных событий» , - отмечает астролог.

Астролог советует сегодня лечь спать вовремя, до 22:00, а перед сном выпить стакан чистой воды.

Если это возможно, эту ночь лучше провести отдельно.

Отметим, с давних времен снам придавали особое значение - считалось, что если соблюсти определенные традиции и произнести заветные слова, можно увидеть свое будущее.

Так, считается, что вещие сны снятся в определенные дни года и недели, по праздникам. Например, особое внимание в народе всегда уделялось снам во время Праздничной недели, начиная от Рождества и до Крещения.

Также считается, что в выходные сны отличаются положительным, светлым посылом.

А вот снам о работе не стоит уделять много внимания. Такие сновидения обычно отражают идеи и проблемы, которые вы держите в уме. Поэтому, возможно, нужно немного отдохнуть и разгрузить мысли.

А вот, если же во сне вампривидилось большое состояние, то в ближайшем будущем ожидайте успеха. Скорее всего, скоро вы можете получить финансовое вознаграждение или возврат долга. Если снится получение премии на работе, то этот сон вероятнее всего сбудется.

Если же приснился живой человек в образе покойника, то не стоит переживать. Сон наоборот хороший и обещает долгие и счастливые годы этому человеку.

Известный учёный Алан Гобсон в своих исследованиях пришел к выводу, что одно сновидение может длиться от нескольких секунд до 20-30 минут, а за ночь общее время, в течение которого наблюдаем эти внутренние «фильмы» – до 2 часов.

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