Який вид спорту найбільше вам підходить за знаком Зодіаку дізнатися можна достатньо швидко.

Для цього астрологиня Катерина Яшкір на своїй сторінці в Інстаграм радить подивитися, в якому знаку у вас стоїть Марс.

«Побудуйте свою натальну карту на будь-якому астросайті та подивіться в якому знаку стоїть ваш Марс», - каже астрологиня, з чого почати.

Це будуть не єдині види спорту, зазначає Катерина, але ця інформація буде гарною базою, щоб зробити свій вибір.

Отже, якщо Марс в Овні - спорт на швидкість. Тобто для цього знаку Зодіаку підійдуть спринтерський біг, ковзани, єдиноборства, бойові мистецтва, силовий спорт, будь-які інтенсивні тренування, гонки, змагання



Якщо Марс в Тельці - спорт, який вимагає витримки, але без швидкості та без особливої реакції, напрямки, спрямовані на покращення фізичної форми тіла. Це бодібілдинг, важка атлетика, тренажери, шейпінг, аеробіка, обов'язково масаж.



Марс в Близнюках – найкраще підійде спорт, що складається з простих дій, які постійно повторюються. Серед них велоспорт, аеробіка, біг, стрибки на скакалці, батуті, теніс, бадмінтон, прості піші прогулянки



В Раку – підійде спорт із елементами самооборони, який виховує характер. Це і айкідо, і дзюдо, і бокс, і самбо, і активне плавання

Марс у Леві – підійдуть ігрові види спорту, видовищні, коли потрібно показати свою індивідуальність. А це боулінг, гімнастика, акробатика, спортивні танці, сноуборд, скейтборд, ролики.

В Діві – спорт, де є статичне навантаження. Це регулярні піші прогулянки, масажі, лікувальна фізкультура, легка гімнастика, але щодня, легкий біг, спортивна ходьба, аеробіка на степі.

В Терезах – спорт, де є партнерство та змагання, парні види спорту, де є почуття рівноваги. Можна обрати фігурне катання, сноуборд, танці, фехтування, легка атлетика, масажі.

Якщо ж Марс в Скорпіоні – це означає, що можна обрати спорт, де є екстрим, максимальна фізична віддача та мобілізація. Єдиноборства, небезпечні види спорту, які вимагають долати себе та свої страхи. Серед них паркур, дайвінг, стрибки з парашутом, карате, йога.

В Стрільці – елітарні види спорту, де потрібна стратегія, керування якимось засобом. Це може бути кінний спорт, яхтний спорт, санний, стрільба з лука, у тирі, дартс, гольф, лижі, походи та прогулянки.

В Козерозі – спорт, зі стратегією та командний, який вимагає зусилля саме колективного. ЦЕ, за словами астрологині, може бути футбол, бейсбол, баскетбол, волейбол, хокей, інтелектуальний спорт – шашки, шахмати.

Марс в Рибах – спорт, який розвиває гнучкість, пластичність та рівновагу, який має свою філософію, плавання, ушу, серфінг, м’яка йога, танці.

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