Какой вид спорта больше всего вам подходит по знаку Зодиака узнать можно достаточно быстро.

Для этого астролог Екатерина Яшкир на своей странице в Инстаграмме советует посмотреть, в каком знаке у вас стоит Марс.

«Постройте свою натальную карту на любом астросайте и посмотрите, в каком знаке стоит ваш Марс», - говорит астролог, с чего начать.

Это будут не единственные виды спорта, отмечает Екатерина, но эта информация станет хорошей базой, чтобы сделать свой выбор.

Итак, если Марс в Овне – спорт на скорость. То есть для этого знака Зодиака подойдут спринтерский бег, коньки, единоборства, боевые искусства, силовой спорт, любые интенсивные тренировки, гонки, соревнования.

Если Марс в Тельце - спорт, требующий выдержки, но без скорости и без особой реакции, направления для улучшения физической формы тела. Это бодибилдинг, тяжелая атлетика, тренажеры, шейпинг, аэробика, обязательно массаж.

Марс в Близнецах – лучше всего подойдет спорт, состоящий из простых действий, постоянно повторяющихся. Среди них велоспорт, аэробика, бег, прыжки на скакалке, батуте, теннис, бадминтон, простые пешие прогулки.

В Раке – подойдет спорт с элементами самообороны, воспитывающим характер. Это и айкидо, и дзюдо, и бокс, и самбо, и активное плавание.

Марс во Льве – подойдут игровые виды спорта, зрелищные, когда нужно показать свою индивидуальность. А это боулинг, гимнастика, акробатика, спортивные танцы, сноуборд, скейтборд, ролики.

В Деве – спорт, где есть статическая нагрузка. Это регулярные пешие прогулки, массажи, лечебная физкультура, легкая гимнастика, но каждый день, легкий бег, спортивная ходьба, аэробика на степи.

В Весах – спорт, где есть партнерство и соревнования, парные виды спорта, где есть чувство равновесия. Можно выбрать фигурное катание, сноуборд, танцы, фехтование, легкая атлетика, массажи.

Если же Марс в Скорпионе – это значит, что можно выбрать спорт, где экстрим, максимальная физическая отдача и мобилизация. Единоборства, опасные виды спорта, требующие преодолевать себя и свои страхи. Среди них паркур, дайвинг, прыжки с парашютом, каратэ, йога.

В Стрельце – элитарные виды спорта, где нужна стратегия, управление каким-нибудь средством. Это может быть конный спорт, яхт-спорт, санный, стрельба из лука, в тире, дартс, гольф, лыжи, походы и прогулки.

В Козероге – спорт, со стратегией и командный, требующий усилия коллективного. Это, по словам астролога, может быть футбол, бейсбол, баскетбол, волейбол, хоккей, интеллектуальный спорт – шашки, шахматы.

Марс в Рыбах – спорт, развивающий гибкость, пластичность и равновесие, имеющий свою философию, плавание, ушу, серфинг, мягкая йога, танцы.

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