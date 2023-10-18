Астрологиня назвала Знак Зодіаку, який знається на чуттєвості і цілується найкраще з усіх.

Готові іти на компроміси і підлаштуватись під тих, хто їм не байдужий, - так астрологиня Валерія каже на своїй сторінці в Інстаграм про Знак Зодіаку Терези.

«Це працює навіть з поцілунками, Терези будуть підлаштовуватись під стиль партнера і його бажання. Терези знають мистецтво чуттєвості та краси», - розповідає астрологиня про людей, народжених під Знаком Зодіаку Терези.

За словами Валерії, перший поцілунок з людиною Знаку Зодіаку Терези може бути в продуманій атмосфері, при свічках чи в кіно.

«Вони завжди охайно виглядають, смачно пахнуть і вміють доставляти насолоду. Хочете цілуватись? Обирайте Терези!», - радить астрологиня.

Зазначимо, Терези — сьомий знак зодіаку, відповідний до сектору екліптики від 180° до 210°, рахуючи від точки весняного рівнодення.

Терези є чоловічим кардинальним повітряним знаком.

Згідно із західною астрологічною традицією вважається, що Сонце в Терезів іде приблизно з 24 вересня по 23 жовтня, у ведичній — Тула з 17 жовтня до 16 листопада.

Представників знака Терезів вирізняє тяга до прекрасного — це найестетичніший знак зодіаку, який любить мистецтво у всіх його видах.

Серед Терезів багато керівників — вони обожнюють налагоджувати роботу в різних галузях, і їм це добре вдається. Вони виявляються чудовими стратегами і висококваліфікованими працівниками.

Крім того, Терези вміють успішно вирішувати конфлікти.

Люди, народжені під знаком Терези, часто характеризуються як привабливі, привітні і сумлінні.

У романтичних стосунках люди під знаком Терези показують себе як романтичні і чуттєві натури.

Останні новини України:

Конфлікти, сварки та інтриги - названо небезпечну дату на цьому тижні.

Гороскоп на 18 жовтня для всіх Знаків Зодіаку.

Коридор затемнень у жовтні - як це вплине на всі Знаки Зодіаку.