Астролог назвала Знак Зодиака, который разбирается в чувственности и целуется лучше всех.

Готовы идти на компромиссы и подстроиться под тех, кто им не безразличен, - так астролог Валерия говорит на своей странице в Инстаграм о Знаке Зодиака Весы.

«Это работает даже с поцелуями, Весы будут подстраиваться под стиль партнера и его желания. Весы знают искусство чувственности и красоты» , - рассказывает астролог о людях, рожденных под Знаком Зодиака Весы.

По словам Валерии, первый поцелуй с человеком Знака Зодиака Весы может быть в продуманной атмосфере, при свечах или в кино.

«Они всегда аккуратно выглядят, вкусно пахнут и умеют доставлять наслаждение. Хотите целоваться? Выбирайте Весы!» , – советует астролог.

Отметим, Весы – седьмой знак зодиака, соответствующий сектору эклиптики от 180° до 210°, считая от точки весеннего равноденствия.

Весы являются мужским кардинальным воздушным знаком.

Согласно западной астрологической традиции считается, что Солнце в Весах идет примерно с 24 сентября по 23 октября, в ведической - Тула с 17 октября по 16 ноября.

Представителей знака Весов отличает тяга к прекрасному – это самый эстетический знак зодиака, любящий искусство во всех его видах.

Среди Весов много руководителей — они любят налаживать работу в разных отраслях, и им это хорошо удается. Они оказываются отличными стратегами и высококвалифицированными работниками.

Кроме того, Весы умеют успешно разрешать конфликты.

Люди, рожденные под знаком Весы, часто характеризуются как привлекательные, приветливые и добросовестные.

В романтических отношениях люди под знаком Весы показывают себя как романтические и чувственные натуры.

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