Гороскоп карт Таро для кожного знака Зодіаку доступний на 19 жовтня, дізнайтеся про можливості та поради, які можуть допомогти Вам.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карток Таро для вашого знаку зодіаку 19 жовтня.

Читання карт Таро на сьогоднішній день відкриває безліч можливостей та порад, які можуть допомогти Вам.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Вісімка Мечів.

Часи зараз важкі для всіх і ви робите все можливе, щоб не відставати від свого напруженого графіка.

Тепер, коли наближаються канікули, може здатись, що у вас залишилося зовсім небагато часу для роботи. Як вогненний знак, ви можете це зробити! Просто зосередьтеся на чомусь одному.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Король Кубків.

Емоції мають значення, Телець. Коли ваше тіло зненацька реагує на те, що говорить або робить людина, прислухайтеся до попередження.

Ваша чутливість вам підказує. Неуважність може призвести до помилок.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Паж Мечів.

Завжди добре бути чесним. Щоб сказати свою правду, потрібно багато хоробрості та мужності, Близнюки.

Мовчання мало що змінює. Це може врятувати світ

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Зірка.

Ваш досвід ніколи не буде марною тратою часу, Раку.

Все, через що вам довелося пройти в цьому житті, перетворює вас на унікальну людину з потужною історією.

Ніколи не знаєш усіх людей, на яких ти вплинеш у цьому житті, але ти знаєш!

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Сторінка пентаклів.

Щоб познайомитися з кимось, потрібен час, і якщо він не хоче намагатися, це залежить від нього, а не від тебе.

Зрештою, важливим є те, що ви щирі і живете тим життям, яке робить вас щасливими.

Якщо хтось судить вас за однією поверхнею або подією, не дозволяйте цьому дійти до вас. Це просто показує свої власні обмеження.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Дев'ятка Меч.

Завжди знайдуться люди, які захочуть поранити ваше серце, збрехавши і завдавши вам удару в спину.

Але їхні дії – величезне благословення. Ви знаєте, хто не повинен бути присутнім у вашому житті, і їхня відсутність звільняє місце для тих, кому це потрібно.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Шістка Кубків.

Дитячі спогади є дуже цінними. Дивно, але найкращі з них — це ті, що прилипають довше за негативні. Саме тому дитяча дружба стає солодшою, і якщо ви спілкуєтеся з людьми, яких знаєте багато років, вам пощастило.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Корольова Кубків.

Люди бачать ваш жорсткий бік, але в глибині душі ви трохи старий добряк, який любить піклуватися про людей і обожнює їх. Поруч із людьми, про яких ви дбаєте, ви виявляєте материнський тип, і сьогодні ви навряд чи зможете утриматися від прояву цієї частини своєї особистості.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Імператриця.

Ваша материнська сторона сьогодні проявляється багато в чому, і може бути важко не обсипати їхньою любов'ю, добротою та бажанням проводити більше часу разом.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Імператор.

Сьогодні вам доведеться бути трохи жорсткішим, ніж зазвичай, і жорстка гра, можливо, не зовсім те, що ви вважаєте розвагою.

Однак вам необхідно встановити ці межі, Козеріг. Ви не ганчірка, і краще, щоб інші почули це повідомлення голосно та ясно.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Королева Жезлов.

У вас немає причин відмовлятися від виклику, до якого ви готові.

Якщо ви знаєте, що вам потрібно прагнути цієї мети, кого хвилює, чи вважають інші, що вам потрібно грати з меншими зусиллями? Це ваше життя, і його слід прожити так, як ви хочете.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Трійка Меч.

Твоє серце болить, Риби, але що б не розбило твою прекрасну душу на мільярд шматочків, ти зможеш побачити в цих уламках світло, що відбиває всю твою красу.

Джерело: yourtango .

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