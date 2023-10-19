Гороскоп карт Таро для каждого знака Зодиака доступен на 19 октября, узнайте о возможностях и советах, которые могут помочь Вам.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро для вашего знака зодиака 19 октября.

Чтение карт Таро на сегодняшний день открывает множество возможностей и советов, которые могут помочь Вам.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Восьмерка Мечей.

Времена сейчас тяжелые для всех, и вы делаете все возможное, чтобы не отставать от своего напряженного графика.

Теперь, когда приближаются каникулы, может показаться, что у вас осталось совсем немного времени для работы. Как огненный знак, вы можете это сделать! Просто сосредоточьтесь на чем-то одном.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Король Кубков.

Эмоции имеют значение, Телец. Когда ваше тело неожиданно реагирует на то, что говорит или делает человек, прислушайтесь к предупреждению.

Ваша чувствительность подсказывает вам. Невнимательность может привести вас к ошибкам.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Паж Мечей.

Всегда хорошо быть честным. Чтобы сказать свою правду, требуется много храбрости и мужества, Близнецы.

Молчание мало что меняет. Это может спасти мир

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Звезда.

Ваш опыт никогда не будет пустой тратой времени, Рак.

Все, через что вам пришлось пройти в этой жизни, превращает вас в уникального человека с мощной историей.

Никогда не знаешь всех людей, на которых ты повлияешь в этой жизни, но ты знаешь!

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Паж Пентаклей.

Чтобы познакомиться с кем-то, нужно время, и если он не хочет пытаться, это зависит от него, а не от тебя.

В конце концов, важно то, что вы искренни и живете той жизнью, которая делает вас счастливыми.

Если кто-то судит вас по одной поверхностной детали или происшествию, не позволяйте этому дойти до вас. Это просто показывает их собственные ограничения.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Девятка Мечей.

Всегда найдутся люди, которые захотят ранить ваше сердце, солгав и нанеся вам удар в спину.

Но их действия – огромное благословение. Вы знаете, кто не должен присутствовать в вашей жизни, и их отсутствие освобождает место для тех, кому это нужно.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Кубков.

Детские воспоминания очень ценны. Удивительно, но лучшие из них — это те, которые прилипают дольше, чем негативные. Именно поэтому детская дружба становится слаще, и если вы общаетесь с людьми, которых знаете много лет, вам повезло.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Королева Кубков.

Люди видят вашу жесткую сторону, но в глубине души вы немного старый добряк, который любит заботиться о людях и обожает их. Рядом с людьми, о которых вы заботитесь, вы проявляете материнский тип, и сегодня вы вряд ли сможете удержаться от проявления этой части своей личности.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Императрица.

Ваша материнская сторона сегодня проявляется во многом, и может быть трудно не осыпать их любовью, добротой и желанием проводить больше времени вместе.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Император.

Сегодня вам придется быть немного жестче, чем обычно, и жесткая игра, возможно, не совсем то, что вы считаете развлечением.

Однако вам необходимо установить эти границы, Козерог. Вы не тряпка, и лучше, чтобы другие услышали это сообщение громко и ясно.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Королева Жезлов.

У вас нет причин отказываться от вызова, к которому вы готовы.

Если вы знаете, что вам нужно стремиться к этой цели, кого волнует, считают ли другие, что вам нужно играть с меньшими усилиями? Это ваша жизнь, и ее следует прожить так, как вы хотите.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Тройка Мечей.

Твое сердце болит, Рыбы, но что бы ни разбило твою прекрасную душу на миллиард кусочков, ты сможешь увидеть в этих осколках свет, отражающий всю твою красоту.

Источник: yourtango.

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