Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро для вашего знака зодиака 19 октября.
Чтение карт Таро на сегодняшний день открывает множество возможностей и советов, которые могут помочь Вам.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Восьмерка Мечей.
Времена сейчас тяжелые для всех, и вы делаете все возможное, чтобы не отставать от своего напряженного графика.
Теперь, когда приближаются каникулы, может показаться, что у вас осталось совсем немного времени для работы. Как огненный знак, вы можете это сделать! Просто сосредоточьтесь на чем-то одном.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Король Кубков.
Эмоции имеют значение, Телец. Когда ваше тело неожиданно реагирует на то, что говорит или делает человек, прислушайтесь к предупреждению.
Ваша чувствительность подсказывает вам. Невнимательность может привести вас к ошибкам.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Паж Мечей.
Всегда хорошо быть честным. Чтобы сказать свою правду, требуется много храбрости и мужества, Близнецы.
Молчание мало что меняет. Это может спасти мир
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Звезда.
Ваш опыт никогда не будет пустой тратой времени, Рак.
Все, через что вам пришлось пройти в этой жизни, превращает вас в уникального человека с мощной историей.
Никогда не знаешь всех людей, на которых ты повлияешь в этой жизни, но ты знаешь!
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Паж Пентаклей.
Чтобы познакомиться с кем-то, нужно время, и если он не хочет пытаться, это зависит от него, а не от тебя.
В конце концов, важно то, что вы искренни и живете той жизнью, которая делает вас счастливыми.
Если кто-то судит вас по одной поверхностной детали или происшествию, не позволяйте этому дойти до вас. Это просто показывает их собственные ограничения.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Девятка Мечей.
Всегда найдутся люди, которые захотят ранить ваше сердце, солгав и нанеся вам удар в спину.
Но их действия – огромное благословение. Вы знаете, кто не должен присутствовать в вашей жизни, и их отсутствие освобождает место для тех, кому это нужно.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Шестерка Кубков.
Детские воспоминания очень ценны. Удивительно, но лучшие из них — это те, которые прилипают дольше, чем негативные. Именно поэтому детская дружба становится слаще, и если вы общаетесь с людьми, которых знаете много лет, вам повезло.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Королева Кубков.
Люди видят вашу жесткую сторону, но в глубине души вы немного старый добряк, который любит заботиться о людях и обожает их. Рядом с людьми, о которых вы заботитесь, вы проявляете материнский тип, и сегодня вы вряд ли сможете удержаться от проявления этой части своей личности.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Императрица.
Ваша материнская сторона сегодня проявляется во многом, и может быть трудно не осыпать их любовью, добротой и желанием проводить больше времени вместе.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Император.
Сегодня вам придется быть немного жестче, чем обычно, и жесткая игра, возможно, не совсем то, что вы считаете развлечением.
Однако вам необходимо установить эти границы, Козерог. Вы не тряпка, и лучше, чтобы другие услышали это сообщение громко и ясно.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Королева Жезлов.
У вас нет причин отказываться от вызова, к которому вы готовы.
Если вы знаете, что вам нужно стремиться к этой цели, кого волнует, считают ли другие, что вам нужно играть с меньшими усилиями? Это ваша жизнь, и ее следует прожить так, как вы хотите.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Тройка Мечей.
Твое сердце болит, Рыбы, но что бы ни разбило твою прекрасную душу на миллиард кусочков, ты сможешь увидеть в этих осколках свет, отражающий всю твою красоту.
Источник: yourtango.
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