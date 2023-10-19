Цей місяць, з точки зору астрології, насичений подіями, адже відбувається одна з найважливіших точок цього року - осінній коридор затемнень.

Так, кільцеве Сонячне затемнення в Терезах відбулося 14 жовтня, а 28 жовтня відбудеться часткове місячне затемнення на осі Тілець-Скорпіон.

І саме для цих двох знаків, Тілець і Скорпіон, це вкрай важливий місяць, каже астрологиня Ганна Свіжевська на своїй сторінці в Інстаграм.

Крім того, зазначає астрологиня, в жовтні є досить кармічні аспекти - це зʼєднання Марсу з південним вузлом (Кету), який відповідає за наші напрацювання в минулих життях.

«А так, як Марс відповідає за наші дії та активність, то в цей час можуть відбуватись якісь події, які будуть підсвічувати нашу карму. Тобто, отримаємо те, на що заслуговуємо. Це зʼєднання зараз проходить по Терезам», - попереджає експерт.

Для Терезів цей місяць також дуже важливий, каже Ганна.

«Жовтень - не місяць для активних дій. Коридор затемнень - це апогей того, що було нами закладено раніше, тому спостерігаємо і робимо висновки. Зараз все на небі буде підсвічувати нам саме те, де ми маємо прогалини та що потребує доопрацьовань», - каже Ганна Свіжевська.

Зазначимо, 28 жовтня відбудеться часткове місячне затемнення - астрономічне явище, за якого лише частина Місяця перебуває в тіні Землі.

Затемнення відбувається, коли Земля знаходиться між Сонцем і Місяцем, і її тінь падає на Місяць.

Побачити часткове місячне затемнення 28 жовтня зможуть над Європою, частиною Азії та Африки. Пік затемнення відбудеться о 22:15 за Києвом.

Місячне затемнення дуже впливає на кожну людину. Це час потоку складної енергетики, конфліктів, сварок та еволюції. Рівень агресивності у суспільстві зростає. Це може спричинити серйозні зміни, які багатьох застануть зненацька.

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