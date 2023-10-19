Этот месяц, с точки зрения астрологии, насыщен событиями, ведь происходит одна из важнейших точек этого года – осенний коридор затемнений.

Так, кольцевое Солнечное затмение в Весах произошло 14 октября, а 28 октября состоится частичное лунное затмение на оси Телец-Скорпион.

И именно для этих двух знаков, Телец и Скорпион , это крайне важный месяц, говорит астролог Анна Свижевская на своей странице в Инстаграм.

Кроме того, отмечает астролог, в октябре достаточно кармические аспекты - это соединение Марса с южным узлом (Кету), который отвечает за наши наработки в прошлых жизнях.

«А так как Марс отвечает за наши действия и активность, то в это время могут происходить какие-то события, которые будут подсвечивать нашу карму. То есть, получим то, чего заслуживаем. Это соединение сейчас проходит по Весам» , - предупреждает эксперт.

Для Весов этот месяц тоже очень важен, говорит Анна.

«Октябрь – не месяц для активных действий. Коридор затемнений – это апогей того, что было нами заложено раньше, поэтому наблюдаем и делаем выводы. Сейчас все на небе будет подсвечивать нам именно то, где у нас есть пробелы и что требует доработок» , - говорит Анна Свижевская.

Отметим, 28 октября произойдет частичное лунное затмение – астрономическое явление, при котором только часть Луны находится в тени Земли.

Затмение происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной, и ее тень падает на Луну.

Увидеть частичное лунное затмение 28 октября смогут над Европой, частью Азии и Африки. Пик затмения произойдет в 22:15 по Киеву.

Лунное затмение очень влияет на каждого человека. Это время потока сложной энергетики, конфликтов, ссор и эволюции. Уровень агрессивности в обществе возрастает. Это может повлечь серьезные изменения, которые многих застанут врасплох.

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