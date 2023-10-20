Прийшов час втілювати у життя плани і мрії, і сьогоднішній день для цього підходить, але є речі, за які братися все ж не слід.

Астрологиня Ольга Медвецька на своїй сторінці в Інстаграм дала всім Знакам Зодіаку короткі поради на сьогоднішній день, 20 жовтня.

За словами астрологині, для тих, хто мріяв і будував плани прийшов час втілювати їх у життя.

«День сьогодні прекрасний і для конкретних кроків в напрямку своєї цілі, і для розробки детального плану і стратегії», - каже астрологиня.

Але в деяких сферах можуть бути невдачі. Так, наприклад, важливі переговори слід відкласти.

«В перемовинах можуть бути проблеми, адже кожна зі сторін намагатиметься продавити опонента своєю точкою зору, не поступитися. Тож переговори і підписання документів відкладаємо на інший день», - радить астрологиня Знакам Зодіаку.

А всі інші дії, каже експерт, вдасться виконати структуровано, з ентузіазмом і отримати стійкі перспективні результати.

Додамо, що у той же час тарологи попереджають, що ця п'ятниця буде непростою для деяких знаків. Так, Водоліям радять бути обережними з фінансовими справами, а також тримати язика за зубами – в іншому випадку є ризик конфлікту.

А от стрільців доля поставить перед складним вибором – астрологи радять людям цього Знаку Зодіаку більше думати головою і прислухатися до інтуїції.

Знак Зодіаку 20 Жовтня — Терези. Стихія Знака: Повітря. Ваш знак Зодіаку відноситься до повітряним знакам, які відрізняються наступними якостями: майстерність, почуття прекрасного, врівноваженість, чарівність, витонченість. Планета Управитель: Венера. Дарує Терезам гармонію і спокій.

Чоловіки, народжені 20 жовтня — веселі, комунікабельні, урівноважені, неконфліктні. Чоловік-Терези – прекрасний психолог і порадник.

Жінки, народжені 20 жовтня, товариські, доглянуті і вдумливі.

Відмінну пару Терезам складуть представники сузір’їв Близнюків або Водоліїв. Ці знаки добре розуміють один одного, схожі за темпераментом і ставленням до життя.

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