Гороскоп Таро для кожного знака Зодіаку, проте важливо пам'ятати, що незалежно від того, що відбувається в житті — добре чи погане, саме наше мислення визначає, як ми справляємося з цими проблемами.

Зрештою, ми можемо вирішити використовувати те, що ми переживаємо, для нашого вищого блага, тому що завжди є урок, який можна отримати і з якого можна вирости.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карти Таро: Четвірка Пентаклею.

Ваші відносини з кимось особливим для вас важливі, і ви боїтеся їх втратити.

Ви можете відчути необхідність охороняти те, що у вас є, та захищати це від світу. Щоразу, коли ви обмежуєте свою взаємодію з іншими, ви можете придушити розвиток ваших стосунків. Повірте, якщо чомусь судилося бути, то це станеться.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карти Таро: Шістка Меч, перевернута.

Ви стаєте кращими, коли отримуєте унікальний досвід. Телець, тебе просять вибрати між тим, щоб залишитися колишнім і стати тією людиною, якою ти хочеш якось стати.

Прислухаючись до свого серця, ви зможете знайти правильний шлях, хоча ухвалити це рішення непросто.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карти Таро: Королева Жезлів

У вас сильний та рішучий погляд на життя, Близнюки. Тому, коли життя здається важчим, ніж зазвичай, ви знаходите спосіб подолати перешкоди, з якими стикаєтесь.

Ніщо не завадить вам знайти те, що ви шукаєте сьогодні.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карти Таро: Туз Пентаклей, перевернутий.

Ви і ваш партнер можете опинитися на роздоріжжі у своїх відносинах. Не кожній людині, яка входить у ваше життя, судилося залишатися там назавжди.

Ваша мета – допомогти кожному з вас стати найуспішнішою версією себе.

Коли ви дійдете до місця, де ця робота буде завершена, це може означати, що ви відпустите все і знайдете новий життєвий досвід. Це допоможе підвищити рівень по-новому.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карти Таро: Башта

Момент вжиття заходів, коли ви вперше бачите проблему, настає на самому початку.

Можливо, ви проігнорували це за потребою, тому, якщо ви не можете довше відкладати вирішення проблеми, постарайтеся не дивуватися. Це теж минеться.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карти Таро: Суд, перевернуте становище.

Втома та відчуття, ніби у вас немає відповідей на всі запитання, можуть стомити вас та змусити засумніватися у своїх рішеннях. Зв'яжіться з другом сьогодні, щоб дізнатися, чи є якісь помилки, які ви пропустили, і дізнатися, чи можуть вони залишити відгук.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Таро: Паж Жезлов

Хороші новини вже в дорозі. Ви можете отримати лист поштою або записку електронною поштою, що повідомляє, що пропозицію про роботу продовжено. Ваші потреби будуть задоволені, тому все, що вам потрібно робити, це чекати на них.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Карти Таро: Маг, перевернута.

Можливо, вам не вдасться завоювати схвалення інших, коли ви спробуєте застосувати свої навички на робочому місці. Можливо крива навчання з іншими. Дайте їм час ознайомитись із вашим досвідом.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карти Таро: Путівник

Возз'єднання зі своєю духовною стороною завжди є корисним. Якщо можете, зробіть невелику паузу в шумі життя і загляньте всередину себе. Якщо у вас є час сходити в парк, на пляж або тихе місце на природі, яке вам подобається, постарайтеся виділити для цього трохи часу.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карти Таро: Колісниця, перевернута.

Ви можете віддати всі свої сили і все ж таки прийти до такого моменту, коли зрозумієте, що вам доведеться здатися. Це не означає провал. Це може означати, що це не та можливість для вас. Отже, настав час перейти до чогось іншого, де ваші ресурси та час можуть дати результати.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карти Таро: Четвірка Меч.

Організуйте свої думки таким чином, щоб ви могли повернутись до того, про що ви думали і відчували в даний момент. Завжди корисно вести щоденник, щоб наприкінці року можна було озирнутися на те, що ви зробили. Ви також можете побачити, що потрібно зробити наступного року.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карти Таро: Сімка Пентаклей.

Формування бізнесу означає бути ретельним і приділяти час обмірковування своєї структури та позиціонування. Вам потрібно буде щодня приділяти трохи часу своєї мети, щоб вона могла зрушити з мертвої точки і досягти успіху.

Джерело: yourtango.com.

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