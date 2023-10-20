Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака, однако важно помнить, что независимо от того, что происходит в жизни — хорошее или плохое, — именно наше мышление определяет, как мы справляемся с этими проблемами.

В конечном счете, мы можем решить использовать то, что мы переживаем, для нашего высшего блага, потому что всегда есть урок, который можно извлечь и из которого можно вырасти .

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карты Таро: Четверка Пентаклей.

Ваши отношения с кем-то особенным важны для вас, и вы боитесь их потерять.

Вы можете почувствовать необходимость охранять то, что у вас есть, и защищать это от мира. Всякий раз, когда вы ограничиваете свое взаимодействие с другими, вы можете подавить развитие ваших отношений. Поверьте, что если чему-то суждено быть, то это произойдет.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карты Таро: Шестерка Мечей, перевернутая.

Вы становитесь лучше, когда получаете уникальный опыт. Телец, тебя просят выбрать между тем, чтобы остаться прежним и стать тем человеком, которым ты хочешь однажды стать.

Прислушиваясь к своему сердцу, вы сможете найти правильный путь, хотя принять это решение непросто.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карты Таро: Королева Жезлов

У вас сильный и решительный взгляд на жизнь, Близнецы. Поэтому, когда жизнь кажется труднее, чем обычно, вы находите способ преодолеть препятствия, с которыми сталкиваетесь.

Ничто не может помешать вам найти то, что вы ищете сегодня.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карты Таро: Туз Пентаклей, перевернутый.

Вы и ваш партнер можете оказаться на перепутье в своих отношениях. Не каждому человеку, который входит в вашу жизнь, суждено оставаться там навсегда.

Ваша цель — помочь каждому из вас стать самой успешной версией себя.

Когда вы дойдете до места, где эта работа будет завершена, это может означать, что вы отпустите все и обретете новый жизненный опыт. Это поможет вам повысить уровень по-новому.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карты Таро: Башня

Момент принятия мер, когда вы впервые видите проблему, наступает в самом начале.

Возможно, вы проигнорировали это по чистой необходимости, поэтому, если вы не можете дольше откладывать решение проблемы, постарайтесь не удивляться. Это тоже пройдет.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карты Таро: Суд, перевернутое положение.

Усталость и ощущение, будто у вас нет ответов на все вопросы, могут утомить вас и заставить усомниться в своих решениях. Свяжитесь с другом сегодня, чтобы узнать, есть ли какие-либо ошибки, которые вы пропустили, и узнать, могут ли они оставить отзыв.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карты Таро: Паж Жезлов

Хорошие новости уже в пути. Вы можете получить письмо по почте или записку по электронной почте, сообщающую, что предложение о работе продлено. Ваши потребности будут удовлетворены, поэтому все, что вам нужно делать, это ждать их.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карты Таро: Маг, перевернутая.

Возможно, вам не удастся завоевать одобрение других, когда вы впервые попытаетесь применить свои навыки на рабочем месте. Может быть кривая обучения с другими. Дайте им время ознакомиться с вашим опытом.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карты Таро: Отшельник

Воссоединение со своей духовной стороной всегда полезно. Если можете, сделайте небольшую паузу в шуме жизни и загляните внутрь себя. Если у вас есть время сходить в парк, на пляж или в тихое место на природе, которое вам нравится, постарайтесь выделить для этого немного времени.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карты Таро: Колесница, перевернутая.

Вы можете отдать все свои силы и все же прийти к такому моменту, когда поймете, что вам придется сдаться. Это не означает провала. Это может означать, что это не та возможность для вас. Итак, пришло время перейти к чему-то другому, где ваши ресурсы и время могут принести результаты.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карты Таро: Четверка Мечей.

Организуйте свои мысли таким образом, чтобы вы могли вернуться к тому, о чем вы думали и чувствовали в данный момент. Всегда полезно вести дневник, чтобы в конце года можно было оглянуться назад на то, что вы сделали. Вы также можете увидеть, что нужно сделать на следующий год.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карты Таро: Семерка Пентаклей.

Формирование бизнеса означает быть усердным и уделять время обдумыванию своей структуры и позиционирования. Вам нужно будет каждый день уделять немного времени своей цели, чтобы она могла сдвинуться с мертвой точки и добиться успеха.

Источник: yourtango.com.

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