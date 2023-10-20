Пришло время превращать в жизнь планы и мечты, и сегодняшний день для этого подходит, но есть вещи, за которые браться все же не следует.

Астролог Ольга Медвецкая на своей странице в Инстаграм дала всем Знакам Зодиака краткие советы на сегодняшний день, 20 октября.

По словам астролога, для тех, кто мечтал и строил планы, пришло время воплощать их в жизнь.

«День сегодня прекрасен и для конкретных шагов в направлении своей цели, и для разработки детального плана и стратегии», – говорит астролог.

Но в некоторых областях могут быть неудачи. Так, например, важные переговоры следует отложить.

«В переговорах могут быть проблемы, ведь каждая из сторон будет пытаться продавить оппонента своей точкой зрения, не уступить. Так что переговоры и подписание документов откладываем на другой день» , - советует астрологиня Знакам Зодиака.

Все остальные действия, говорит эксперт, удастся выполнить структурированно, с энтузиазмом и получить устойчивые перспективные результаты.

В то же время тарологи предупреждают, что эта пятница будет непростой для некоторых знаков. Так, Водолеям советуют быть осторожными с финансовыми делами, а также держать язык за зубами – в противном случае есть риск конфликта.

А вот Стрельцов судьба поставит перед сложным выбором – астрологи советуют людям этого знака Зодиака больше думать головой и прислушиваться к интуиции.

Знак Зодиака 20 Октября - Весы. Стихия знака: Воздух. Ваш знак Зодиака относится к воздушным знакам, отличающимся следующими качествами: мастерство, чувство прекрасного, уравновешенность, обаяние, утонченность. Планета Управитель: Венера. Дарит Весам гармонию и спокойствие.

Мужчины, рожденные 20 октября – веселые, коммуникабельные, уравновешенные, неконфликтные. Мужчина-Весы – прекрасный психолог и советчик.

Женщины, рожденные 20 октября, общительны, ухожены и вдумчивы.

Отличную пару Весам составят представители созвездий Близнецов или Водолеев. Эти знаки хорошо понимают друг друга, схожие по темпераменту и отношению к жизни.

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Также сообщалось, что назван лучший вид спорта для каждого Знака Зодиака.

Напомним также, что астролог назвала три Знака Зодиака, которых ожидают перемены.