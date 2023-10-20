Осінній коридор затемнень почався 14 жовтня і закінчиться 28 жовтня, однак попереду ще одне астрономічне випробовування.

Мова йде про серединну точку коридору затемнень, пише Politeka.net.

«В ніч з 21 на 22 жовтня очікується сильний спалах енергії - це серединна точка Коридору Затемнень», - попереджає астролог в одному з популярних телеграм-каналів.

Як зазначається, відбудеться спалах потужної енергії, яка змушує сколихнутись, дає поштовх емоцій (як давно прихованих, так і нових).

«Саме в такі дні відбуваються події, здатні перевернути все життя з ніг на голову. Найвиразніше відбуваються ситуації, які є доленосними, проявляються кармічні партнери», - йдеться у поясненні.

У цей період астролог радить тримати свою емоційність під контролем, не влаштовувати сцен і спостерігати за тим, яка сфера життя і з якими людьми активується.

Найбільше серединна точку коридору затемнень зачепить Дів, Близнюків, Козерогів, Риб, Скорпіонів, Тельців, Терезів.

Нагадаємо, коридором затемнень називають період, що відбувається між двома затемненнями (сонячним та місячним).

Цей час вважають досить складним і небезпечним періодом.

28 жовтня відбудеться буде часткове місячне затемнення. Це велике астрономічне явище, коли невелика частина Місяця буде у тіні Землі.

Під час коридору затемнення найбільш несприятливими є дні його початку та завершення тобто, дні затемнень. Період між ними впливає на людей суто індивідуально, однак є і загальні рекомендації, чого все ж не варто робити у цей проміжок часу.

Наприклад, не варто починати важливих справ, приймати доленосні рішення, підписувати важливі документи і здійснювати масштабні покупки.

Також не можна брати в борг і позичати гроші.

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