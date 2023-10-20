Осенний коридор затемнений начался 14 октября и закончится 28 октября, однако предстоит еще одно астрономическое испытание.

Речь идет о срединной точке коридора затмений, пишет Politeka.net.

«В ночь с 21 на 22 октября ожидается сильная вспышка энергии – это срединная точка Коридора Затемнений», – предупреждает астролог в одном из популярных телеграмм-каналов.

Как отмечается, произойдет вспышка мощной энергии, которая заставляет встрепенуться, дает толчок эмоциям (как давно скрытых, так и новых).

«Именно в такие дни происходят события, способные перевернуть всю жизнь с ног на голову. Наиболее отчетливо происходят судьбоносные ситуации, проявляются кармические партнеры» , - говорится в объяснении.

В этот период астролог рекомендует держать свою эмоциональность под контролем, не устраивать сцен и следить за тем, какая сфера жизни и с какими людьми активируется.

Более всего срединная точка коридора затмений заденет Дев, Близнецов, Козерогов, Рыб, Скорпионов, Тельцов, Весов.

Напомним, коридором затмений называют период, происходящий между двумя затмениями (солнечным и лунным).

Это время считают достаточно сложным и опасным периодом.

28 октября состоится частичное лунное затмение. Это большое астрономическое явление, когда небольшая часть Луны будет в тени Земли.

Во время коридора затмения наиболее неблагоприятными являются дни его начала и завершения, то есть дни затмений. Период между ними влияет на людей сугубо индивидуально, однако есть и общие рекомендации, что все же не стоит делать в этот промежуток времени.

К примеру, не стоит начинать важных дел, принимать судьбоносные решения, подписывать важные документы и совершать масштабные покупки.

Также нельзя брать взаймы и занимать деньги.

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