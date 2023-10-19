Сезон гарбузів у розпалі, рецептів з цієї ягоди величезна кількість, але навіть найсмачнішу страву можна зіпсувати, зробивши неправильний вибір в магазині чи на ринку.

Як правильно вибрати гарбуз розповів відомий ресторатор і суддя «Мастер Шеф» Володимир Ярославський, пише Politeka.net.

«Головне - якісний продукт», - підкреслює Ярославський.

Для того, щоб правильно вибрати гарбуз Ярославський радить спочатку скуштувати його сирим.

«Я навіть пробую гарбуз сирим перед тим як придбати», - каже суддя «Мастер Шеф».

Володимир Ярославський запевняє, якщо гарбуз не смачний, краще з нього нічого не готувати, бо вийде також не смачно.

«Я обираю ще й за кольором - чим він насиченіший - тим смачніше», - розповів суддя «Мастер Шеф».

Зі смачного гарбуза суддя «Мастер Шеф» і ресторатор Ярославський робить не тільки страви, а й мариновані шматочки - як прикраса чи оригінальний додаток до салатів. Також з гарбуза можна приготувати корисний фреш - як замінник моркв‘яного.

Зазначимо, гарбуз є природним засобом очищення організму, виводить зайву рідину, покращує травлення, вживається як сечогінний засіб.

Гарбуз є унікальним плодом і потужним природним антиоксидантом не тільки тому, що містить цілий ряд корисних мікроелементів і, по суті, є полівітаміном, а й тим, що практично всі її якості зберігаються навіть в процесі термічної обробки.

Гарбуз також показав свою ефективність у лікувальних дієтах, покращенні зору, обміні речовин, при гіпертонії, туберкульозі і навіть у профілактиці онкології.

Експерти рекомендують хоча б пару разів на тиждень запікати гарбуз, готувати гарбузову кашу або робити десерти з цього плоду для дітей.

Останні новини України:

Ольга Мартиновська розповіла, чи дійсно Ярославський причетний до її розлучення.

Переможець "Мастер Шеф" дав незвичайний рецепт японського омлету.

Також нагадаємо, що ресторатор і переможець "Мастер Шеф" Клопотенко здивував рецептом унікального пирога з кашею.