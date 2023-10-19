Сезон тыкв в разгаре, рецептов из этой ягоды огромное количество, но даже самое вкусное блюдо можно испортить, сделав неправильный выбор в магазине или на рынке.

Как правильно выбрать тыкву, рассказал известный ресторатор и судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский, пишет Politeka.net.

«Главное – качественный продукт», – подчеркивает Ярославский.

Для того чтобы правильно выбрать тыкву Ярославский советует сначала попробовать ее сырой.

«Я даже пробую тыкву сырой перед тем как приобрести» , – говорит судья «Мастер Шеф».

Владимир Ярославский уверяет, что если тыква не вкусная, лучше из нее ничего не готовить, потому что получится также не вкусно.

«Я выбираю еще и по цвету – чем он насыщеннее – тем вкуснее» , – рассказал судья «Мастер Шеф».

Из вкусной тыквы судья «Мастер Шеф» и Ярославский ресторатор делает не только блюда, но и маринованные кусочки – как украшение или оригинальное дополнение к салатам. Также из тыквы можно приготовить полезный фреш – как заменитель морковного.

Отметим, тыква является естественным средством очищения организма, выводит лишнюю жидкость, улучшает пищеварение, употребляется как мочегонное средство.

Тыква является уникальным плодом и мощным природным антиоксидантом не только потому, что содержит целый ряд полезных микроэлементов и, по сути, поливитамином, но и тем, что практически все ее качества сохраняются даже в процессе термической обработки.

Тыква также показала свою эффективность в лечебных диетах, улучшении зрения, обмене веществ, при гипертонии, туберкулезе и даже в профилактике онкологии.

Эксперты рекомендуют хотя бы пару раз в неделю запекать тыкву, готовить тыквенную кашу или делать десерты из этого плода для детей.

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