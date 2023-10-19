Євген Клопотенко і соліст популярного українського гурту «Антитіла» Тарас Тополя пригоували унікальну страву, яка претендує на місце у спадщини ЮНЕСКО.

Євген Тополя, який ще донедавна їв гречку у лавах ЗСУ, і Євген Клопотенко на кухні «Пекельні борошна» приготували дійсно унікальну страву – яворівський пиріг.

«Ми відроджуємо українську кухню!», - каже Євген Клопотенко на кухні «Пекельні борошна».

Для приготування страви яворівський пиріг за рецептом, який дав Євген Клопотенко, необхідні такі інгредієнти:

Молоко - 125 мл, дріжджі - 25 г, борошно - 550 г, яйце - 1 шт., вода - 125 мл, сіль, цукор - 1 ст. л, гречка - 200 г, картопля 8 шт., цибуля - 2 шт., рослинна олія - 2 ст. л.

Спочатку, як каже Євген Клопотенко, потрібно зробити опару. Для цього необхідно поєднати молоко з джіжджами та лишити на 15 хвилин.

Далі беремо борошно і поєднуємо з опарою. Додаємо воду, сіль, цукрор, яйце і олію. Розмішуємо і залишаємо на одну годину в теплому місці.

А поки тісто підходить Євген Клопотенко радить змішати гречку, разом з картопляним пюре. Додаємо сіль та смажимо цибулю, яку також додаємо до цієї суміші.

Тісто, яке підійшло, необхідно гарно розкотати і розділити на дві частини. Першу частину тіста застеляємо у форму і викладаємо туди начинку. Другою частиною тіста закриваємо пиріг.

Далі необхідно пиріг змастити яйцем. Відправляємо яворівський пиріг у духовку на температуру 180 градусів на 50 хвилин.

Зазначимо, що на кухні «Пекельні борошна» Тарас Тополя зізнався Євгену, що не любить пироги з кашею.

«Мої найнелюбиміші – це пиріжки з рисом. Гірше – це тільки пироги з вершмішеллю», - розповів Тополя.

Але Євген Клопотенко запевнив музиканта, що яворивський пиріг – це «зовсім про інше».

«Тобі треба дуже постаратися, щоб мені сподобався пиріг з каші», - запевни Клопотенка Тарас Тополя.

І старання Євгена Клопотенка на кухні «Пекельні борошна» не пройшли дарма. Тарас Тополя, куштуючи страву, зазнався, що це дійсно смачно.

Коментуючи цей рецепт яворівського пирога, українці зазначають, що він дуже гарний і корисний, і що "це смак дитинства", тому що його готували їх мами або бабусі.

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