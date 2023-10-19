Евгений Клопотенко и солист популярной украинской группы «Антитела» Тарас Тополя приготовили уникальное блюдо, претендующее на место по наследству ЮНЕСКО.

Евгений Тополя, который еще недавно ел гречку в рядах ВСУ, и Евгений Клопотенко на кухне «Пекельні борошна» приготовили действительно уникальное блюдо – яворовский пирог.

«Мы возрождаем украинскую кухню!» , - говорит Евгений Клопотенко на кухне «Пекельні борошна».

Для приготовления яворовского пирога по рецепту, который дал Евгений Клопотенко, необходимы такие ингредиенты:

Молоко – 125 мл, дрожжи – 25 г, мука – 550 г, яйцо – 1 шт., вода – 125 мл, соль, сахар – 1 ст. л, гречка – 200 г, картофель 8 шт., лук – 2 шт., растительное масло – 2 ст. л.

Сначала, как говорит Евгений Клопотенко, следует сделать опару. Для этого необходимо объединить молоко с дрожжами и оставить на 15 минут.

Далее берем муку и совмещаем с опарой. Добавляем воду, соль, сахар, яйцо и масло. Размешиваем и оставляем на один час в теплом месте.

А пока тесто подходит Евгений Клопотенко советует смешать гречку вместе с картофельным пюре. Добавляем соль и жарим лук, который также добавляют в эту смесь.

Подошедшее тесто необходимо хорошо раскатать и разделить на две части. Первую часть теста застилаем в форму и выкладываем туда начинку. Второй частью теста закрываем пирог.

Далее необходимо пирог смазать яйцом. Отправляем яворовский пирог в духовку на температуру 180 градусов на 50 минут.

Отметим, что на кухне «Пекельні борошна» Тарас Тополя признался Евгению, что не любит пироги с кашей.

«Мои самые нелюбимые – это пирожки с рисом. Хуже – это только пироги со вершмишелью» , - рассказал Тополя.

Но Евгений Клопотенко заверил музыканта, что яворовский пирог – это «совсем о другом».

«Тебе нужно очень постараться, чтобы мне понравился пирог из каши» , – заверил Клопотенко Тараса Тополю.

И старания Евгения Клопотенко на кухне «Пекельні борошна» не прошли даром. Тарас Тополя, пробуя блюдо, узнал, что это действительно вкусно.

Комментируя этот рецепт яворивского пирога, украинцы отмечают, что он очень хороший и полезный, и что "это вкус детства", потому что его готовили их мамы или бабушки.

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