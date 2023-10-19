Екс-чоловік зрадниці України Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу опинився під крапельницею, пише Politeka.net.

Про це можна судити з фото, яке Мурат розмістив на своїй сторінці в Інстаграм. Лежачи на кушетці під крапельницею, Мурат продемонстрував зворушливе послання, яке одержав від своїх нових друзів.

«Діти роблять життя щасливим. Мої нові друзі надіслали мені сьогодні цілі світи кохання у коробці. Боже, бережи всіх дітей», - розповів Мурат, показуючи листи від 6-річного Мерта та 9-річної Гізем.

У коментарях підписники бажають Муратові якнайшвидше відновлюватися і не здаватися.

"Ніколи не здавайся!",

«Одужуйте швидше!»,

«Іноді й такому як Ти – енерджайзеру, потрібна підзарядка. Удачі та чекаємо повернення»,

«Мурате, одужуйте швидше, ви потрібен нам здоровим!»,

«Що трапилося з Муратом?»,

«Здоров'я вам» , – пишуть підписники Мурата Налчаджіоглу.

Додамо, тим часом у ЗМІ з'явилася інформація, що екс-чоловік Ані Лорак нібито знову розлучається. Лише чотири місяці тому екс-чоловік Ані Лорак зіграв гарне весілля зі своєю обраницею Лілією Реус.

І ось тепер між молодим подружжям, судячи з усього, не все гладко.

Молода дружина Мурата видалила всі фотографії з ним зі своєї сторінки в Інстаграм. А також прибрала статус дружини Мурата Налчаджіоглу із профілю. Лілія також видалила всі весільні фото з Муратом та відписалася від нього у соцмережі.

Сам Мурат Налчаджіоглу зараз перебуває у Туреччині. На його сторінці жодних змін у статусі, також, як і раніше, можна знайти весільні фото з Лілією.

Лілія Реус лишається в Україні. Дівчина позує в гарних речах і нічим не видає, що вона чимось засмучена.

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