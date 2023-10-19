Экс-супруг предательницы Украины Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу оказался под капельницей, пишет Politeka.net.
Об этом можно судить по фото, которое Мурат разместил на своей странице в Инстаграм. Лежа на кушетке под капельницей, Мурат продемонстрировал трогательное послание, которое получил от своих новых друзей.
«Дети делают жизнь счастливой. Мои новые друзья прислали мне сегодня целые миры любви в коробке. Боже, храни всех детей», - рассказал Мурат, показывая письма от 6-летнего Мерта и 9-летней Гизем.
В комментариях подписчики желают Мурату поскорее восстанавливаться и не сдаваться.
«Никогда не сдавайся!»,
«Выздоравливайте скорее!»,
«Иногда и такому как Ты - энерджайзеру, нужна подзарядка. Удачи и ждем возвращения», «
Мурат, выздоравливайте быстрее, вы нужен нам здоровым!»,
«Что случилось с Муратом?»,
«Здоровья вам», - пишут подписчицы Мурата Налчаджиоглу.
Добавим, тем временем в СМИ появилась информация, что экс-супруг Ани Лорак якобы снова разводится. Всего четыре месяца назад экс-супруг Ани Лорак сыграл красивую свадьбу со своей избранницей Лилией Реус.
И вот теперь между молодыми супругами, судя по всему, не все гладко.
Молодая жена Мурата удалила все фото с ним со своей страницы в Инстаграм. А также убрала статус супруги Мурата Налчаджиоглу из профиля. Лилия также удалила все свадебные фото с Муратом и отписалась от него в соцсети.
Сам Мурат Налчаджиоглу сейчас находится в Турции. На его странице никаких изменений в статусе, также по-прежнему можно найти свадьбеные фото с Лилией.
Лилия Реус остается в Украине. Девушка позирует в красивых вещах и ником образом не выдает, что она чем-то расстроена.
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