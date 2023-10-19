Экс-супруг предательницы Украины Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу оказался под капельницей, пишет Politeka.net.

Об этом можно судить по фото, которое Мурат разместил на своей странице в Инстаграм. Лежа на кушетке под капельницей, Мурат продемонстрировал трогательное послание, которое получил от своих новых друзей.

«Дети делают жизнь счастливой. Мои новые друзья прислали мне сегодня целые миры любви в коробке. Боже, храни всех детей», - рассказал Мурат, показывая письма от 6-летнего Мерта и 9-летней Гизем.

В комментариях подписчики желают Мурату поскорее восстанавливаться и не сдаваться.

«Никогда не сдавайся!»,

«Выздоравливайте скорее!»,

«Иногда и такому как Ты - энерджайзеру, нужна подзарядка. Удачи и ждем возвращения», «

Мурат, выздоравливайте быстрее, вы нужен нам здоровым!»,

«Что случилось с Муратом?»,

«Здоровья вам», - пишут подписчицы Мурата Налчаджиоглу.

Добавим, тем временем в СМИ появилась информация, что экс-супруг Ани Лорак якобы снова разводится. Всего четыре месяца назад экс-супруг Ани Лорак сыграл красивую свадьбу со своей избранницей Лилией Реус.

И вот теперь между молодыми супругами, судя по всему, не все гладко.

Молодая жена Мурата удалила все фото с ним со своей страницы в Инстаграм. А также убрала статус супруги Мурата Налчаджиоглу из профиля. Лилия также удалила все свадебные фото с Муратом и отписалась от него в соцсети.

Сам Мурат Налчаджиоглу сейчас находится в Турции. На его странице никаких изменений в статусе, также по-прежнему можно найти свадьбеные фото с Лилией.

Лилия Реус остается в Украине. Девушка позирует в красивых вещах и ником образом не выдает, что она чем-то расстроена.

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