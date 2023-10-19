Ворог не залишає в спокої Дніпропетровську область, прогриміли нові вибухи.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Дніпропетровську ОДА, пізно ввечері ворог вдарив по Павлограду.

Через ракетну атаку є руйнування на інфраструктурному об'єкті.

На щастя, люди неушкоджені.

Крім того, вночі агресор продовжив гатити по Нікопольщині. Двічі поцілив по Марганецькій громаді та ще раз – по Мирівській.

«Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів. Якої шкоди вони заподіяли – з'ясовують рятувальники. Триває обстеження ураженої місцевості», - зазначили в Дніпропетровській ОДА.

Також, на щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Під ранок військові з ПвК "Схід" збили над Криворізьким районом ракету.

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул також повідомив про збиту ракету:

«Тривожні ніч та ранок. Ворог атакував Україну ракетами та ударними БПЛА. Рано вранці було збито ракету, спрямовану окупантами на наше місто…».

Додамо, що під постійним вогнем окупантів перебуває Херсонщина. Згідно з новими даними, за минулу добу противник здійснив 105 обстрілів, випустивши 580 снарядів. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу та парку у Херсоні.

«Через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 дістали поранення», - повідомили в Херсонській ОДА.

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