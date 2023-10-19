Враг не оставляет в покое Днепропетровскую область, прогремели новые взрывы.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА, поздно вечером враг ударил по Павлограду.

Из - за ракетной атаки есть разрушение на инфраструктурном объекте .

К счастью, люди остались невредимы.

Кроме того, ночью агрессор продолжил бить по Никопольщине. Дважды попал по Марганецкой общине и еще раз – по Мировской.

«В общей сложности на территорию района прилетели почти три десятка артиллерийских снарядов . Какой вред они причинили – выясняют спасатели. Идет обследование пораженной местности» , - отметили в Днепропетровской ОГА.

Также, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Под утро военные из ПВК "Восход" сбили над Криворожским районом ракету.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул также сообщил о сбитой ракете:

«Тревожная ночь и утро. Враг атаковал Украину ракетами и ударными БПЛА. Рано утром была сбита ракета, направленная оккупантами на наш город…».

Добавим, что под постоянным огнем окупантов находится Херсонщина. Согласно новым данным, за минувшие сутки противник совершил 105 обстрелов, выпустив 580 снарядов. По городу Херсон враг выпустил 23 снаряда.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода и парка в Херсоне.

«Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 4 получили ранения» , - сообщили в Херсонской ОГА.

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