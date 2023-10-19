В команді Дорофєєвої на «Голос країни» сталася неприємність, яка ставить під загрозу участь одного з вокалістів.

Вже цієї неділі на сцені «Голос країни» відбудеться другий епізод «крос-батлів», пише Politeka.net.

Отже вже зовсім скоро глядачі «Голос країни» дізнаються повний список суперфіналістів цього сезону.

І, судячи з усього, «крос-батли» пройдуть у дуже нервовій і тривожній обстановці. Адже в одного з учасників команди Дорофєєвої виникли проблеми.

Як розповіли в менеджменті «Голос країни», Дорофєєва викличе на батл Юлію Саніну і її команду буде представляти Едгар Єнокян.

На сцені хлопець виконає пісню своєї наставниці «Кохаю, але не зовсім», змінивши її під себе.

«Цей виступ для Едгара стане дуже відповідальним, адже у співака почалися проблеми зі зв’язками, тож у будь-який момент голос може його підвести», - розповіли в «Голос країни».

Едгар Єнокян прийшов спробувати свої сили на сцені "Голосу країни-13" після того, як прославився в Мережі. Нагадаємо, вокаліст взимку, коли через постійні обстріли вимикали світло, разом зі своїм приятелем Євгеном, іншим учасником колективу, створив пісню про це. Вона швдико розлетілася Мережею і на «Голос країни» Едгар вже прийшов, аби показати себе не лише в соцмережах, а й на екрані телевізора.

"Чого хочу від "Голосу"? Мені цікаво показати себе людям, які дивляться телевізор. Телевізор – це інший світ", - казав Едгар.

Тепер вокаліст на пів кроці до фіналу «Голос країни». Але його історія на шоу може раптово закінчитись через проблеми, які знайомі усім співакам.

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