В команде Дорофеевой на "Голос країни" произошла неприятность, которая ставит под угрозу участие одного из вокалистов.

Уже в это воскресенье на сцене «Голос країни» состоится второй эпизод «кросс-батлов», пишет Politeka.net.

Так что уже совсем скоро зрители «Голос країни» узнают полный список суперфиналистов этого сезона.

И, судя по всему, «кросс-батлы» пройдут в очень нервной и тревожной обстановке. Ведь у одного из участников команды Дорофеевой возникли проблемы.

Как рассказали в менеджменте "Голос країни", Дорофеева вызовет на батл Юлию Санину и ее команду будет представлять Эдгар Енокян.

На сцене парень исполнит песню своей наставницы «Люблю, но не совсем», изменив ее под себя.

«Это выступление для Эдгара станет очень ответственным, ведь у певца начались проблемы со связками, так что в любой момент голос может его подвести» , - рассказали в «Голос країни».

Эдгар Енокян пришел попробовать свои силы на сцене "Голоса страны-13" после успеха в Сети. Напомним, вокалист зимой, когда из-за постоянных обстрелов выключали свет, вместе со своим приятелем Евгением, другим участником коллектива, создал песню об этом. Она быстро разлетелась по Сети и на «Голос країни» Эдгар уже пришел, чтобы показать себя не только в соцсетях, но и на экране телевизора.

"Чего хочу от "Голоса"? Мне интересно показать себя людям, которые смотрят телевизор. Телевизор – это другой мир ", - говорил Эдгар.

Теперь вокалист на полшага от финала «Голос країни». Но его история на шоу может внезапно закончиться из-за проблем, знакомых всем асртистам.

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