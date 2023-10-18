Глядачі Голос країни» масово критикують вокалістку з команди продюсера Івана Клименка, яка претендує на перемогу.

Навколо «Голос країни» розгортається новий скандал, пише Politeka.net.

На цей раз під хвилю нищівної критики потрапила Анастасія Чабан з команди Івана Клименка.

На крос-батлах Чабан виконала пісню «Фортеця Бахмут» гурту «Антитіла» і пройшла у фінал.

Але, як виявилося, деякі глядачі «Голос країни» не задоволені таким результатом.

На їхню думку, пісню «Фортеця Бахмут» Анастасія Чабан спаплюжила і виконала геть погано. Глядачі «Голос країни» також висловлюють припущення, що Клименко тягне Стасю, з якою співпрацює за межами «Голос країни».

«Є виконавці на голову вище! Таке враження, ніби її тягнуть до фіналу. Не спів, а один крик»,

«Таке відчуття, наче на мене накричали, але я не розумію за що...»,

«Це було найжахливіший виступ за всю історію голоса! Так спаплюжити своїм голосом таку величну пісню!»,

«Мені прикро, що таку неймовірну душевну до сліз пісню, так зганьбили! Це просто не можливо слухати»,

«Взагалі не сподобалось..як і всі її попередні виступи..сумніваюсь в чесності голосування…відчуття що її просто витягують у фінал, бо вона є на лейблі Клименка. Якщо ще й переможе, то це тупо куплено все значить», - коментують глядачі «Голос країни».

Нагадаємо, цієї неділі відбудеться останній випуск нового етапу «Голосу країни» — крос-батли.

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