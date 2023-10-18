Зрители «Голос країни» массово критикуют вокалистку из команды продюсера Ивана Клименко, которая претендует на победу.

Вокруг "Голос країни" разгорается новый скандал, пишет Politeka.net.

В этот раз под волну сокрушительной критики попала Анастасия Чабан из команды Ивана Клименко.

На кросс-батлах Чабан исполнила песню «Фортеця Бахмут» группы «Антитила» и прошла в финал.

Но, как оказалось, некоторые зрители «Голос країни» недовольны таким результатом.

По их мнению, песню «Фортеця Бахмут» Анастасия Чабан испортила и исполнила плохо. Зрители "Голос країни" также высказывают предположение, что Клименко тянет Стасю, с которой сотрудничает за пределами "Голос країни".

«Есть исполнители на голову повыше! Такое впечатление, будто ее тянут в финал. Не пение, а один крик»,

«Такое ощущение, будто на меня накричали, но я не понимаю за что...»,

«Это было самое ужасное выступление за всю историю голоса! Так испортить своим голосом такую ​​величественную песню!»,

«Мне досадно, что такую ​​невероятную душевную до слез песню, так опозорили! Это просто невозможно слушать»,

«Вообще не понравилось..как и все ее предыдущие выступления..сомневаюсь в честности голосования…ощущение, что ее просто тащат в финал, потому что она есть на лейбле Клименко. Если еще и победит, то это тупо куплено все значит» , – комментируют зрители «Голос країни».

Напомним, в это воскресенье состоится последний выпуск нового этапа «Голос країни» — кросс-батлы.

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