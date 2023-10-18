Вокруг "Голос країни" разгорается новый скандал, пишет Politeka.net.
В этот раз под волну сокрушительной критики попала Анастасия Чабан из команды Ивана Клименко.
На кросс-батлах Чабан исполнила песню «Фортеця Бахмут» группы «Антитила» и прошла в финал.
Но, как оказалось, некоторые зрители «Голос країни» недовольны таким результатом.
По их мнению, песню «Фортеця Бахмут» Анастасия Чабан испортила и исполнила плохо. Зрители "Голос країни" также высказывают предположение, что Клименко тянет Стасю, с которой сотрудничает за пределами "Голос країни".
«Есть исполнители на голову повыше! Такое впечатление, будто ее тянут в финал. Не пение, а один крик»,
«Такое ощущение, будто на меня накричали, но я не понимаю за что...»,
«Это было самое ужасное выступление за всю историю голоса! Так испортить своим голосом такую величественную песню!»,
«Мне досадно, что такую невероятную душевную до слез песню, так опозорили! Это просто невозможно слушать»,
«Вообще не понравилось..как и все ее предыдущие выступления..сомневаюсь в честности голосования…ощущение, что ее просто тащат в финал, потому что она есть на лейбле Клименко. Если еще и победит, то это тупо куплено все значит» , – комментируют зрители «Голос країни».
Напомним, в это воскресенье состоится последний выпуск нового этапа «Голос країни» — кросс-батлы.
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