Це салат «Уолдорф», розповів на своїй сторінці в Інстаграм переможець «Мастер Шеф» Богдан Шинкарьов, пише Politeka.net.
«Точного рецепту я вам не дам, бо шо там за рецепт, це ж салат», - жартома зазначив переможець «Мастер Шеф».
Отже, для салату «Уолдорф» за рецептом Богдана Шинкарьова знадобляться такі продукти:
Кисло-солодкі яблука, селера, виноград, грецький горіх
«Все перемішати та заправити соусом на основі: майонезу, лимонного соку та каєнського перцю», - розповів переможець «Мастер Шеф».
Богдан Шинкарьов також дав цікаву пораду: «Я б замінив майонез на грецький йогурт, щоб було тооочно хелсі».
І все, салат «Уолдорф» за простим рецептом переможця «Мастер Шеф» готовий.
«Але цей салат гідний уваги, це смачне поєднання», - запевнив кухар.
Відповідаючи на питання щодо пропорцій, Богдан Шинкарьов розповів, що все індивідуально:
«Я робив 3 частини яблука, 2частини селери, 1 частина горіхів і 1 частина винограду + листя салату. Але це все дуже індивидуально, це можна змінювати».
Також Богдан Шинкарьов підкреслив, що у салаті використовуються саме стебла селери.
Що ж до каєнського перцю, то, як підкреслив переможець «Мастер Шеф», це, по-простому, червоний-гострий(мелений) і він є у будь-якому маркеті.
Останні новини України:
"Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт неймовірно смачної курочки з медом.
Суддя "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська дала покращений рецепт фаршированих помідорів.
Також Politeka писала, що "Мастер Шеф" Володимир Ярославський дав рецепт смачного кисло-солодкого соусу.