Переможець «Мастер Шеф-11», розповідаючи про цей рецепт, каже, що його вперше придумали у якомусь готелі Нью-Йорку, але він сподобався всім настільки, що став дуже популярним.

Це салат «Уолдорф», розповів на своїй сторінці в Інстаграм переможець «Мастер Шеф» Богдан Шинкарьов, пише Politeka.net.

«Точного рецепту я вам не дам, бо шо там за рецепт, це ж салат», - жартома зазначив переможець «Мастер Шеф».

Отже, для салату «Уолдорф» за рецептом Богдана Шинкарьова знадобляться такі продукти:

Кисло-солодкі яблука, селера, виноград, грецький горіх

«Все перемішати та заправити соусом на основі: майонезу, лимонного соку та каєнського перцю», - розповів переможець «Мастер Шеф».

Богдан Шинкарьов також дав цікаву пораду: «Я б замінив майонез на грецький йогурт, щоб було тооочно хелсі».

І все, салат «Уолдорф» за простим рецептом переможця «Мастер Шеф» готовий.

«Але цей салат гідний уваги, це смачне поєднання», - запевнив кухар.

Відповідаючи на питання щодо пропорцій, Богдан Шинкарьов розповів, що все індивідуально:

«Я робив 3 частини яблука, 2частини селери, 1 частина горіхів і 1 частина винограду + листя салату. Але це все дуже індивидуально, це можна змінювати».

Також Богдан Шинкарьов підкреслив, що у салаті використовуються саме стебла селери.

Що ж до каєнського перцю, то, як підкреслив переможець «Мастер Шеф», це, по-простому, червоний-гострий(мелений) і він є у будь-якому маркеті.

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