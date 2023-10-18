Победитель «Мастер Шеф-11», рассказывая об этом рецепте, говорит, что его впервые придумали в какой-то гостинице Нью-Йорка, но он понравился всем настолько, что стал очень популярен.

Это салат «Уолдорф», рассказал на своей странице в Инстаграм победитель «Мастер Шеф» Богдан Шинкарев, пишет Politeka.net.

«Точного рецепта я вам не дам, потому что там за рецепт, это же салат», - в шутку отметил победитель «Мастер Шеф».

Итак, для салата «Уолдорф» по рецепту Богдана Шинкарева понадобятся следующие продукты:

Кисло-сладкие яблоки, сельдерей, виноград, грецкий орех

"Все перемешать и заправить соусом на основе: майонеза, лимонного сока и каенского перца" , - рассказал победитель "Мастер Шеф".

Богдан Шинкарев также дал интересный совет: «Я бы заменил майонез греческим йогуртом, чтобы было тооочно хелси» .

И все, салат «Уолдорф» по простому рецепту победителя «Мастер Шеф» готов.

«Но этот салат достоин внимания, это вкусное сочетание» , – заверил повар.

Отвечая на вопрос о пропорциях, Богдан Шинкарев рассказал, что все индивидуально:

«Я делал 3 части яблока, 2 части сельдерея, 1 часть орехов и 1 часть винограда + листья салата. Но это все очень индивидуально, это можно менять».

Также Богдан Шинкарев подчеркнул, что в салате используются именно стебли сельдерея.

Что же касается каенского перца, то, как подчеркнул победитель «Мастер Шеф», это, по-простому, красный-острый (молотый) и он есть в любом маркете.

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