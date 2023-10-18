Євген Клопотенко натякнув, що його холостяцьке життя скінчилося, пише Politeka.net.
На своїй сторінці в Інстаграм Клопотенко опублікував інтригуюче фото, на якому він на порозі РАЦСу.
На фото Євген Клопотенко позує у костюмі, який на декілька розмірів більше, ніж треба. Поруч з Клопотенко наречена у весільній сукні і з букетом квітів.
Зазначимо, що дівчина поряд з Клопотенко на весільному фото - Вікторія Родко, солістка гурту OY Sound System, що брав участь у Національному відборі на Євробачення-2023.
«Щастя любить…», - коротко прокоментував Евген Клопотенко своє нібито весілля.
Такій зміни у житті Євгена Клопотенка приголомшили не тільки його підписників, але й зірок. Клопотенка багато хто вітає.
«Щастя любить… Клопотенків?», - відреагувала на весілля Клопотенка співачка Jerry Heil.
«Воуууу. Вітаю Вас, котики», - написала співачка Злата Огнєвіч.
«Пітятка, вітання», - прокоментувала нібито весілля Євгена Клопотенка співачка Аліна Паш.
Однак дехто висловив впевненість, що весілля Євгена Клопотенка- це насправді якийсь розіграш. Мовляв, одружитися у такому вигляді переможець «Мастер Шеф» і зірка української кухні не міг.
«Щось крокси нареченого наводять на якийсь розіграш або зйомку реклами, буду рада помилитися!»,
«Не міг Євген одружуватися у такому крінжовому костюмі»,
«А мені здається, що то зйомки нового мега збору»,
«Сказать йому , що він забув тапочки перевзуть?»,
«Щось не те»,
«Черговий розіграш Клопотенка.... точно!», - комментують шанувальники Клопотенка його весілля.
Інші ж впевнені, що весілля Євгена Клопотенка справжнє:
«Ну нарешті... А то вже почали думати»,
«Клас! Щастя молодятам і діточок як на небі зірочок! Любові і багато щасливих моментів!»,
«Ви вірні своїм кроксам. Отакої вірності бажаю вашому шлюбу».
Останні новини України:
Євген Клопотенко дав рецепт неймовірно смачної курочки з медом.
Клопотенко та Jerry Heil показали рецепт ідеальної квашеної капусти.
Також повідомлялось, що суддя "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська дала покращений рецепт фаршированих помідорів.