Переможець «Мастер Шеф», відомий ресторатор і кухар Євген Клопотенко приголомшив новиною про радикальні зміни в особистому житті.

Євген Клопотенко натякнув, що його холостяцьке життя скінчилося, пише Politeka.net.

На своїй сторінці в Інстаграм Клопотенко опублікував інтригуюче фото, на якому він на порозі РАЦСу.

На фото Євген Клопотенко позує у костюмі, який на декілька розмірів більше, ніж треба. Поруч з Клопотенко наречена у весільній сукні і з букетом квітів.

Зазначимо, що дівчина поряд з Клопотенко на весільному фото - Вікторія Родко, солістка гурту OY Sound System, що брав участь у Національному відборі на Євробачення-2023.

«Щастя любить…», - коротко прокоментував Евген Клопотенко своє нібито весілля.

Такій зміни у житті Євгена Клопотенка приголомшили не тільки його підписників, але й зірок. Клопотенка багато хто вітає.

«Щастя любить… Клопотенків?», - відреагувала на весілля Клопотенка співачка Jerry Heil.

«Воуууу. Вітаю Вас, котики», - написала співачка Злата Огнєвіч.

«Пітятка, вітання», - прокоментувала нібито весілля Євгена Клопотенка співачка Аліна Паш.

Однак дехто висловив впевненість, що весілля Євгена Клопотенка- це насправді якийсь розіграш. Мовляв, одружитися у такому вигляді переможець «Мастер Шеф» і зірка української кухні не міг.

«Щось крокси нареченого наводять на якийсь розіграш або зйомку реклами, буду рада помилитися!»,

«Не міг Євген одружуватися у такому крінжовому костюмі»,

«А мені здається, що то зйомки нового мега збору»,

«Сказать йому , що він забув тапочки перевзуть?»,

«Щось не те»,

«Черговий розіграш Клопотенка.... точно!», - комментують шанувальники Клопотенка його весілля.

Інші ж впевнені, що весілля Євгена Клопотенка справжнє:

«Ну нарешті... А то вже почали думати»,

«Клас! Щастя молодятам і діточок як на небі зірочок! Любові і багато щасливих моментів!»,

«Ви вірні своїм кроксам. Отакої вірності бажаю вашому шлюбу».

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