Победитель «Мастер Шеф», известный ресторатор и повар Евгений Клопотенко ошеломил новостью о радикальных переменах в личной жизни.

Евгений Клопотенко намекнул, что его холостяцкая жизнь закончилась, пишет Politeka.net.

На своей странице в Инстаграм Клопотенко опубликовал интригующее фото, на котором он на пороге ЗАГСа.

На фото Евгений Клопотенко позирует в костюме, который на несколько размеров больше, чем нужно. Рядом с Клопотенко невеста в свадебном платье и с букетом цветов.

Отметим, что девушка рядом с Клопотенко на свадебном фото - Виктория Родко, солистка группы OY Sound System, участвовавшей в Национальном отборе на Евровидение-2023.

«Счастье любит…» , - коротко прокомментировал Евгений Клопотенко свою якобы свадьбу.

Такие изменения в жизни Евгения Клопотенко ошеломили не только его подписчиков, но и звезд. Клопотенко многие поздраавляют.

«Счастье любит… Клопотенко?» , - отреагировала на свадьбу Клопотенко певица Jerry Heil.

«Воуууу. Поздравляю Вас, котики» , - написала певица Злата Огневич.

«Поздравления» , - прокомментировала якобы свадьбу Евгения Клопотенко певица Алина Паш.

Однако некоторые выразили уверенность, что свадьба Евгения Клопотенко - это действительно какой-то розыгрыш. Мол, жениться в таком виде победитель "Мастер Шеф" и звезда украинской кухни не мог.

«Что-то кроксы жениха наводят на какой-нибудь розыгрыш или съемку рекламы, буду рада ошибиться!»,

«Не мог Евгений жениться в таком кринжевом костюме»,

«А мне кажется, что это съемки нового мега сбора»,

«Сказать ему, что он забыл тапочки переобуть?»,

«Что-то не то»,

«Очередной розыгрыш Клопотенко... точно!» , – комментируют поклонники Клопотенко его свадьба.

Другие же уверены, что свадьба Евгения Клопотенко настоящая:

«Ну наконец... А то уже начали думать»,

«Класс! Счастье молодоженам и детишек, как на небе звездочек! Любви и много счастливых моментов!»,

«Вы верны своим кроксам. Такой верности желаю вашему браку».

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