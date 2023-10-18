Евгений Клопотенко намекнул, что его холостяцкая жизнь закончилась, пишет Politeka.net.
На своей странице в Инстаграм Клопотенко опубликовал интригующее фото, на котором он на пороге ЗАГСа.
На фото Евгений Клопотенко позирует в костюме, который на несколько размеров больше, чем нужно. Рядом с Клопотенко невеста в свадебном платье и с букетом цветов.
Отметим, что девушка рядом с Клопотенко на свадебном фото - Виктория Родко, солистка группы OY Sound System, участвовавшей в Национальном отборе на Евровидение-2023.
«Счастье любит…» , - коротко прокомментировал Евгений Клопотенко свою якобы свадьбу.
Такие изменения в жизни Евгения Клопотенко ошеломили не только его подписчиков, но и звезд. Клопотенко многие поздраавляют.
«Счастье любит… Клопотенко?» , - отреагировала на свадьбу Клопотенко певица Jerry Heil.
«Воуууу. Поздравляю Вас, котики» , - написала певица Злата Огневич.
«Поздравления» , - прокомментировала якобы свадьбу Евгения Клопотенко певица Алина Паш.
Однако некоторые выразили уверенность, что свадьба Евгения Клопотенко - это действительно какой-то розыгрыш. Мол, жениться в таком виде победитель "Мастер Шеф" и звезда украинской кухни не мог.
«Что-то кроксы жениха наводят на какой-нибудь розыгрыш или съемку рекламы, буду рада ошибиться!»,
«Не мог Евгений жениться в таком кринжевом костюме»,
«А мне кажется, что это съемки нового мега сбора»,
«Сказать ему, что он забыл тапочки переобуть?»,
«Что-то не то»,
«Очередной розыгрыш Клопотенко... точно!» , – комментируют поклонники Клопотенко его свадьба.
Другие же уверены, что свадьба Евгения Клопотенко настоящая:
«Ну наконец... А то уже начали думать»,
«Класс! Счастье молодоженам и детишек, как на небе звездочек! Любви и много счастливых моментов!»,
«Вы верны своим кроксам. Такой верности желаю вашему браку».
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