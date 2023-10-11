Полагодити застібку-блискавку на джинсах можна за лічені хвилини і самому, і от як це зробити.

З такою неприємністю, коли розходиться застібка-блискавка на джинсах чи штанях зтикався, мабуть, кожен.

У деяких випадках без майстра не обійтись, але є швидкий спосіб, який допоможе вирішити свою проблему без майстра. Принаймні, у тому випадку, коли застібка просто розходиться.

Моментальне рішення полягає у тому, щоб взяти кільце (таке, як для зв’язування ключів) і причепити його на «собачку».

Далі застібаємо блискавку, а кільце накидуємо на ґудзик.

Зазначимо, що у більшості випадків замок розходиться по причині того, що застібка розбовталася і більше не скріплює краю блискавки. У такому разі вирішити проблему теж можна в домашніх умовах – потрібно просто затиснути бігунок за допомогою плоскогубців. Але при такій маніпуляції треба бути обережним і не тиснути на застібку надмірно, адже вона може розсипатися.

Знайома усім і проблема, коли застібка ніби застрягає, не «бігає» по замку. Для вирішення такого завдання підійде звичайний віск (візьміть воскову свічку) або навіть грифель олівця. Мастимо змійку і кілька разів застібуємо і розстібуємо замок.

Також у домашніх умовах можна поставити зубчики блискавки на місце, якщо вони вийшли з ладу. У такому разі треба постукати молотком по самому замку, в тому місці, де зубчики виходять із ряду.

Якщо ж під рукою немає молотка, можна скористатись предметом, яким можна постукати по блискавці, наприклад ручкою ножа, ложки, ножиць тощо.

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