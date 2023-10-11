Починить застежку-молнию на джинсах можно в считанные минуты и самому, и вот как это сделать.

С такой неприятностью, когда расходится застежка-молния на джинсах или штанах сталкивался, пожалуй, каждый.

В некоторых случаях без мастера не обойтись, но есть быстрый способ, который поможет решить свою проблему без мастера. По крайней мере, в том случае, когда застежка просто расходится.

Моментальное решение состоит в том, чтобы взять кольцо (такое как для связывания ключей) и прицепить его на «собачку».

Далее застегиваем молнию, а кольцо набрасываем на пуговицу.

Отметим, что в большинстве случаев замок расходится по причине разболтания застежки и больше не скрепляющей края молнии. В таком случае решить проблему тоже можно в домашних условиях – нужно просто зажать бегунок с помощью плоскогубцев. Но при такой манипуляции нужно быть осторожным и не давить на застежку слишком сильно, ведь она может рассыпаться.

Знакомая всем и проблема, когда застежка как бы застревает, не «бегает» по замку. Для решения такой задачи подойдет обычный воск (возьмите восковую свечу) или даже грифель карандаша. Намазываем змейку и несколько раз застегиваем и расстегиваем замок.

Также в домашних условиях можно поставить зубчики молнии на место, если они вышли из строя. В таком случае нужно постучать молотком по самому замку, в том месте, где зубчики выходят из ряда.

Если под рукой нет молотка, можно воспользоваться предметом, которым можно постучаться по молнии, например ручкой ножа, ложки, ножниц и т.д.

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